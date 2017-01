[Info Téléfoot] Mercato : Morgan Schneiderlin à Everton ça brule

Par Julien MAYNARD avec Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Morgan Schneiderlin ne sera bientôt plus un joueur de Manchester United. Comme annoncé par Téléfoot vendredi dernier, le Français va s’engager à Everton.

Morgan Schneiderlin débarque à Everton

Un an et demi après son arrivée à Manchester United, Morgan Schneiderlin s’apprête à vivre une nouvelle aventure en Angleterre. Selon nos informations, le milieu de terrain passe actuellement sa visite médicale à Everton. Le Français va y parapher un contrat de quatre ans et demi. Manchester United devrait récupérer 25 millions de livres dans la transaction, soit près de 28 millions d’euros.





Les retrouvailles avec Koeman

Mis au placard par José Mourinho à Manchester United, Morgan Schneiderlin n’avait pris part qu’à trois rencontres de Premier League cette saison pour onze minutes de jeu. Désireux de retrouver des sensations sur le terrain, le milieu de terrain a choisi Everton, actuel septième de Premier League. Schneiderlin retrouvera dans le centre de l’Angleterre Ronald Koeman, l’entraîneur qui l’avait dirigé pendant une saison à Southampton, en 2014-2015. Everton pourrait officialiser son transfert dans la soirée. Il deviendra alors la troisième recrue hivernale du club après l'attaquant de Charlton, Ademola Lookman, et Luke Garbutt, qui revient de son prêt à Wigan.





Première face à Manchester City ?

Morgan Schneiderlin pourrait ainsi étrenner son nouveau maillot samedi, à l’occasion d’un des chocs de la 21ème journée de Premier League, Everton-Manchester City. Mardi, après la victoire de Manchester United face à Hull City 2-0, José Mourinho n’avait pas fait dans le suspense pour évoquer l’avenir du Français : « Je suis triste et content, triste car j’apprécie beaucoup le joueur et il aurait pu être une option pour nous, content car c’est ce qu’il désirait, de jouer tous les matches et d’être important pour l’équipe. »