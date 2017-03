Mercato : Navas vers City, Madrid vise un défenseur brésilien, Arsenal souhaite Silva et le barça veut rapatrier Thiago

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Entre le Barça, le Real ou Arsenal, les gros d'Europe préparent déjà leur mercato.



Navas vers City ?

Alors que le Real Madrid s'active pour recruter une pointure dans les buts la saison prochaine, on parle notamment de David De Gea, Thibault Courtois et Hugo Lloris, il est clair que Keylor Navas ne sera plus titulaire chez les merengues la saison prochaine. Le Costa-Ricain se cherche donc logiquement une porte de sortie et pourrait bien l'avoir déjà trouvée. Selon le Mundo Deportivo, Pep Guardiola songerait très sérieusement à lui pour remplacer Claudio Bravo, décevant depuis son transfert. Il devra néanmoins faire avec la concurrence de Liverpool, Arsenal et le PSG.





Baromètre Téléfoot : 90% de chances de voir Navas quitter le Real

Keylor Navas ne sera plus à Madrid l'an porchain, c'est une quasi-certitude, de là a affirmer qu'il ira à City, il y a encore du chemin...

Le Real tiendrait le successeur de Pepe

Le bouillant stoppeur portugais du Real Madrid dispute sa dernière saison dans la capitale espagnole, les dirigeants madrilènes lui cherchent donc un remplaçant capable d'évoluer avec Sergio Ramos ou Raphaël Varane, les deux autres défenseurs centraux du club. Selon AS, Florentino Perez aurait ciblé le portista Felipe Monteiro. Le brésilien de 27 ans, qui dispute seulement sa première saison en Europe réalise des performances particulièrement convaincante dans l'une des arrières-gardes les plus hermétiques du vieux continent. Si sa clause de départ est fixée à 50 M€, l'affaire pourrait néanmoins se conclure pour deux fois moins que ça.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Monteiro au Real



Si cette piste a tout de la bonne idée, on devrait encore entendre beaucoup de noms sortir dans la presse avant de connaître l'heureux élu.

Silva pour remplacer Sanchez à Arsenal

Les Gunners se sont fait à l'idée de perdre leur meilleur attaquant cet été et s'activent pour le remplacer. Dans cette optique, le board londonien s'activerait sur la piste de l'attaquant de Porto Andre Silva et serait prêt, selon Metro UK, à réinvestir la quasi-totalité de la future vente d'Alexis Sanchez pour obtenir la signature de l'international portugais en préparant une offre de 52M£ ! Une offre qui devrait, à coup sûr, retenir l'attention du président du club lusitanien.

Baromètre Téléfoot : 33% de chances de voir Silva à Arsenal

Le portugais est très demandé et aimerait beaucoup rejoindre son idole Ronaldo à Madrid. Un dossier compliqué.

Thiago Alcantara de retour au Barça ?

Quatre ans après avoir quitté son club formateur, Thiago Alcantara pourrait revenir au bercail. A 25 ans, l'international espagnol est le véritable patron du milieu du Bayern Munich (31 matches joués et 5 buts inscrits cette saison en Bundesliga et Ligue des champions) et son club souhaiterait le voir prolonger son contrat qui s'achève en juin 2019. Mais, selon le Mundo Deportivo, le Barça voit en lui le successeur d'Iniesta et rêverait le rapatrier en Catalogne.

Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Thiago de retour au Barça

Malgré l'affection que porte le joueur à son club, on voit mal le Bayern le lâcher comme ça.