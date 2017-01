Mercato : Obi Mikel file en Chine, Chicharito est à vendre, N’Zonzi et Orsolini vers la Juventus

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

L’OM voit la piste Obi Mikel prendre fin et celle de Morgan Sanson se compliquer. De son côté, la Juventus Turin continue les emplettes. Le mercato serait-il en train de se décanter ?

Obi Mikel, une piste en moins pour l’OM

Pour renforcer leur effectif cet hiver, les dirigeants de l’OM avaient placé beaucoup d’espoir sur John Obi Mikel, le milieu de terrain de Chelsea. Rudi Garcia et consorts vont désormais devoir s’atteler à d’autres pistes. Et pour cause, le Nigérian s’est finalement engagé pour trois ans en Chine, au Tianjin TEDA. Là-bas, il devrait émarger à 8,5 millions d’euros par an.

Sanson vers l’étranger ?

Dans sa short-list, Marseille avait également coché le nom de Morgan Sanson, comme France Football l’expliquait en début de semaine. Le joueur de Montpellier pourrait finalement privilégier une piste à l’étranger. Le président du MHSC l’a expliqué dans des propos relayés par La Provence : « Je pense qu'il partira à l'étranger. L'AS Roma ? Ce n'est pas un grand club. Il y en a des plus gros. On attend, on va voir, on n'est pas pressé. »

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Sanson rejoindre l’OM cet hiver

Les concurrents semblent nombreux pour recruter Morgan Sanson. En cas d’offre convaincante, l’OM garde ses chances de l’enrôler cet hiver. Le club de Rudi Garcia pourrait lui offrir du temps de jeu, contrairement aux grosses écuries européennes. La balle semble être dans le camp du joueur.

Chicharito, un coup à réaliser

Auteur de cinq buts en 15 rencontres de Bundesliga cette saison, Chicharito n’a visiblement pas donné satisfaction à ses dirigeants. Lui reprochant son individualisme, le Bayer Leverkusen aurait l’intention de s’en séparer cet hiver selon SportBild. Une offre à 25 millions d’euros devrait suffire à un transfert. Un coup en or pour les clubs français, par exemple.

Baromètre Téléfoot : 90% de chances de voir Chicharito quitter le Bayer Leverkusen cet hiver

La volonté des dirigeants est claire : Javier Hernandez doit partir cet hiver. Les exigences du Bayer Leverkusen ne sont, en outre, pas démesurées.

La Juventus recrute Orsolini et pense à N’Zonzi

Après avoir recruté Mattia Caldara, la Juventus Turin continue sa moisson sur les jeunes pépites italiennes. Selon Tuttosport, la Vieille Dame aurait convaincu Ascoli (Serie B), de lâcher son jeune joueur très prometteur, Riccardo Orsolini (19 ans). Le milieu de terrain, auteur de quatre buts et quatre assists en 21 rencontres, devrait signer pour quatre millions d’euros et rester à Ascoli en prêt.

Alors qu’elle n’était pas loin de recruter Axel Witsel ces derniers jours, le joueur a finalement préféré répondre aux sirènes de la Chine. Désireuse de s’attacher les services d’un milieu de terrain, la Juventus va désormais se concentrer sur sa deuxième piste, celle menant à Steven N’Zonzi, déjà courtisé cet été. Selon L’Equipe, des émissaires de la Juventus auraient déjà contacté l’entourage du joueur pour évoquer un transfert. L’opération pourrait avoisiner les 30 millions d’euros.

Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir N’Zonzi rejoindre la Juventus cet hiver

La Juventus Turin veut absolument renforcer son milieu de terrain cet hiver. Steven N’Zonzi a récemment refusé une prolongation de contrat à Séville et pourrait donc bien plier bagages.

Arsenal sur un joueur de 7ème division

Désireux de renforcer sa défense, Arsenal aurait jeté son dévolu sur un joueur de septième divison anglaise, Cohen Bramall. Selon BBC Sport, le défenseur latéral gauche de 20 ans devrait rejoindre les Gunners cet hiver. Son club, Hednesford Town, devrait récupérer 50 000 euros dans le transfert.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Bramall rejoindre Arsenal cet hiver

Ce transfert ressemblerait à un coup de poker d’Arsenal, sans prendre trop de risques financiers. Un coup à tenter.