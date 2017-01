Mercato - OM : en attendant, Payet n’a toujours pas signé

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le feuilleton du mercato, à savoir le retour de Dimitri Payet à l’OM, n’a toujours pas de dénouement. A quatre jours de la fin du mercato, l’issue sera-t-elle positive ou négative ?



Payet ne veut pas jouer avec les U23

À cause de son comportement et la défiance des supporters à son égard, Dimitri Payet a logiquement été écarté de l’équipe première de West Ham. Le Réunionnais ne rejouera plus sous les ordres de Slaven Bilic et on attend désormais plus qu’une seule chose : l’officialisation de son transfert à Marseille. Il ne devrait plus rejouer pour West Ham tout court, même, car, selon le Daily Mail, il aurait refusé de participer à la dernière rencontre des U23, avec qui il s’entraîne. Sans surprise, il n’a pas été retenu pour le stage de février organisé à Dubai.



La montre

Aux dernières nouvelles, l’OM a transmis une offre de 30 millions d’euros à West Ham. Elle n’a toujours pas été acceptée par le club londonien et, selon les derniers bruits de couloir, il en réclamerait même un peu plus pour libérer le joueur. On évoque une revalorisation de l’offre de l’ordre d’un million de livres, soit 1,2 million d’euros. Une broutille en somme. Et on pense davantage que ce sont les termes du contrat qui coincent et qui poussent les dirigeants des deux parties à négocier encore et encore. Il ne reste plus que quelques jours pour le faire.





Un autre club intéressé

Mais l’Olympique de Marseille serait bien inspiré de s’activer. Car, selon les informations de l’Equipe, un autre club aurait signifié son intérêt pour Payet. L’identité n’a pas filtré mais il s’agirait d’une équipe qui jouerait la Ligue des Champions et n’évoluerait pas en Premier League. On connaît la préférence de l’international français pour un comeback à l’OM. Mais quand on voit la tournure que prend le dossier, nous ne sommes pas au bout de nos surprises…