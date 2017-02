Mercato - OM : Dzeko en approche pour l'été prochain ?

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les rêves de grandeur de l’OM n’ont visiblement plus de limites. A la recherche d’un grand attaquant lors du prochain mercato estival, selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait Edin Dzeko dans son viseur à en croire la presse bosnienne. C’est le site Internet Sport.ba qui a révélé l’information.

Sans trop s’étendre, le média local explique que l’OM, fort des recrutements de Patrice Evra et Dimitri Payet, souhaite à tout prix renforcer son secteur offensif pour concurrence à terme le Paris Saint-Germain. Actuellement à l’AS Rome, qu’il a rejoint à l’été 2015, Edin Dzeko a réussi à s’imposer dans la capitale italienne (22 buts toutes compétitions confondues, dont 15 en Serie A en 2016/2017) après une première saison très inégale où il avait croisé la route de Rudi Garcia pendant six mois.

L'OM à la croisée des chemins pour son projet

Avec déjà 43 millions d’euros dépensés lors du mercato hivernal, la force d’achat de l’OM lors du prochain marc des transferts interroge encore. Sa force d’attraction également, malgré un projet plutôt bien lancé par les équipes du nouveau propriétaire du club phocéen, l’Américain Franck McCourt. Lors d’un entretien donné à la radio<em>RMC</em> la semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, n’avait lui pas caché que l’OM se laisserait bien tenter par un attaquant de premier plan. "On sait qu’un attaquant coûte cher, on verra", avait glissé le président olympien.

"On a dit qu’on dépenserait 200 millions pour renforcer cette équipe, sans doute sur une durée maximum de quatre ans. On veut être le plus vite possible compétitif", avait indiqué le dirigeant marseillais à RMC. "On verra dans quatre ans, on travaille sur un temps long, mais le moment clé sera l’été prochain, pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Donc il faudra faire ce qu’il faut. On dépensera 200 millions pour renforcer l’équipe avec des joueurs nouveaux."













