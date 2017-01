Mercato : On saura dans la journée pour Payet

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

L’Equipe et La Provence annoncent qu’une réunion décisive doit se tenir entre l’OM et West Ham afin de statuer sur le destin du joueur.

L’épilogue du feuilleton Payet approche. Après avoir longtemps fermé la porte à un départ de l’international français, les dirigeants des Hammers auraient entendu raison devant le refus du joueur de s’entraîner avec le reste du groupe. Le club de Premier League doit désormais s’entendre avec son homologue de Ligue 1 sur le prix à payer.

L’OM doit débourser 35 millions d’euros

Dans cet optique, l’Equipe et La Provence annoncent de concert que les dirigeants olympiens, Jacques Henri Eyraud, le président de l’OM et son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, se rendent à Londres ce lundi pour soumettre une nouvelle offre au club de Premier League. Une première à hauteur de 22 millions d’euros (+ 3 millions de bonus) avait été refusée. Selon Sky Sports, il faudra débourser plus de 30 millions d’euros. 35 au total.





Le vestiaire des Hammers est « dégoûté »





Si la somme demandée est réunie, nulle doute que le transferts sera conclu dans les plus brefs délais. Il est clair que les Hammers ont infléchi leur position sur le dossier. Slaven Bilic n’imagine pas un seul instant revoir son joueur évoluer sous les couleurs des Hammers. Le vestiaire non plus, où le Français de 29 ans n’est plus en odeur de sainteté. « Je suis en colère et dégoûté car c’est l’un des meilleurs joueurs que je connaisse, a déclaré Mark Noble, capitaine de West Ham. Nous étions proches, mais cela fait deux ou trois semaines qu’on ne se parle plus. Je ne sais pas pourquoi il veut partir. S’il ne veut plus jouer pour l’équipe, il vaut mieux qu’il parte. »