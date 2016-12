Mercato - Ousmane Dembélé vers le Real Madrid ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Marca, le Real Madrid disposerait d’une option pour s’offrir les services d’Ousmane Dembélé. Option que Zidane ne se privera pas d’activer l'été prochain au vu des performances sportives du jeune joueur…





Un crack de plus

Le Real Madrid est du genre à aimer les cracks de la trempe d’Ousmane Dembélé. Personne n’est donc étonné de voir le Real Madrid s’intéresser de près au joueur ayant quitté le Stade Rennais pour le Borussia Dortmund l'été dernier. L’ailier qui fait chavirer le public allemand pourrait d’ailleurs ne pas rester longtemps en Bundesliga et faire ses valises direction la Liga et les Merengue. C’est ce que rapporte Marca, évoquant carrément l'existence d'une option dont dispose le Real pour le faire venir plus facilement.





Zidane est très fan

S’il n’est pas compliqué pour le Real Madrid de signer Ousmane Dembélé, on imagine mal les dirigeants s’en priver. D’autant que Zidane est très fan du joueur. Sa qualité de percussion et son altruisme feraient du bien sur les ailes, probablement dans un premier temps en suppléant de la BBC, mais avec l’ambition de monter dans hiérarchie. On oublie qu’il ne fêtera ses 20 ans qu’en mai prochain et qu’il a encore une immense carrière devant lui. Déjà, passer de Rennes à Dortmund à Madrid en deux saison, ce serait déjà une belle ascension.





Des statistiques ronflantes

En 26 matches disputés avec le Borussia Dortmund, toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé revendique de très belles statistiques : cinq buts et douze passes décisives. A cela s’ajoutent ses 144 dribbles réussis en 2016 : personne n’a fait mieux que lui dans les cinq grands championnats. Pour le Real Madrid, la relève apparaît plus que trouvée.