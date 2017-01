Mercato : Payet au bras de fer, Caldara à la Juventus, Schneiderlin à Everton, l’OL sur Depay

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Depuis son ouverture le 1er janvier, le marché des transferts demeurait relativement calme. Ce vendredi, il s’emballe avec plus officialisations, à la Juventus, à Everton et à Arsenal. En France, les rumeurs continuent d’affluer.

Payet veut quitter West Ham

Entre Dimitri Payet et West Ham, l’histoire d’amour semble bel et bien entérinée. Alors que L’Equipe évoquait en début de semaine un intérêt de l’OM pour son ancien joueur, l’entraîneur des Hammers, Slaven Bilic a vidé son sac en conférence de presse : « Dimitri Payet ne veut plus jouer pour West Ham. Mais nous ne le vendrons pas, car ce n'est pas une question d'argent. Je suis trahi et en colère, toute l'équipe et tout le staff ont toujours été derrière lui. » Le Français a été écarté du groupe et n’a pas été retenu pour affronter Crystal Palace ce weekend.

Interrogé par Bixente Lizarazu dans une interview qui sera diffusée dimanche sur RTL, Rudi Garcia a confié son intérêt pour le joueur qu’il avait dirigé au LOSC : « Vous me parlez de Payet, bien évidemment que je le prends tous les jours ! Mais il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies du tout. Ma priorité c'est un latéral gauche. »

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Payet quitter West Ham cet hiver

Dimitri Payet entame un bras de fer avec West Ham. La volonté du joueur est claire, il veut changer d’air cet hiver. Ses dirigeants, eux, veulent le conserver. En cas d’offre mirobolante, ils pourraient changer d’avis. L’OM se montrera-t-il assez généreux ?

La Juventus officialise Caldara

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. La Juventus Turin a annoncé le recrutement de Mattia Caldara, le défenseur de l’Atalanta. Il s’est engagé avec la Vieille Dame jusqu’en 2021 contre 15 millions d’euros plus six de bonus. L’Italien restera dans son club en prêt jusqu’en juin 2018.





Everton signe à Everton, Arsenal prolonge ses Frenchies

Comme annoncé par Téléfoot vendredi dernier, Morgan Schneiderlin s’est officiellement engagé avec Everton pour quatre ans et demi. Pour recruter le joueur à Manchester United, les Toffees ont déboursé 23 millions d’euros, plus 4,5 de bonus.





De son côté, Arsenal s’est attelé à la prolongation de ses joueurs français. Laurent Koscielny, Francis Coquelin et Olivier Giroud ont ainsi allongé leur bail à Londres. Les dirigeants des Gunners n’ont pas précisé la durée des nouveaux contrats des Frenchies. Sur Twitter, le défenseur a laissé entendre qu’il était désormais lié à Arsenal jusqu’en 2020.

Evra finalement à Crystal Palace ?

Depuis que son agent lui a ouvert la porte à un départ cet hiver, Patrice Evra est courtisé par plusieurs clubs dont Valence, comme nous vous le révélions dans Téléfoot dimanche. Selon Sky Italia, il pourrait finalement retourner en Premier League, à Crystal Palace. Les Eagles auraient pour le moment l’avantage dans le dossier selon le média italien. Evra, en fin de contrat à l’issue de la saison, pourrait donc changer d’air cet hiver.

Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Evra quitter la Juventus cet hiver

L’agent d’Evra a été clair, le joueur pourrait quitter la Juventus cet hiver. Moins utilisé par la Vieille Dame cette saison, le Français pourrait retrouver la Premier League, un championnat qu’il connait très bien.

Depay vers l’OL ?

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif cet hiver, l’Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay à en croire RMC. Les Gones seraient déjà passés à l’offensive et auraient transmis une première offre à Manchester United pour leur ailier, dont le montant n’a pas été dévoilé. Jean-Michel Aulas serait également prêt à répondre favorablement aux exigences salariales du Hollandais, soit 410 000 euros par mois. Selon le Daily Mail, les Red Devils réclameraient 17 millions d’euros pour Depay.

Baromètre Téléfoot : 40% de chances de voir Depay signer à l’OL

Memphis Depay est devenu indésirable à Manchester United et quittera le club cet hiver. Egalement courtisé par plusieurs clubs italiens, il pourrait bien atterrir à l’OL si le club répond à ses exigences.

Augustin en prêt ? Le joueur ne veut toujours pas

Jeudi, plusieurs rumeurs ont fait état d’un prêt de Jean-Kévin Augustin à Rennes ou Nantes. Si ces deux clubs ont bien contacté le joueur, l’attaquant ne souhaite toujours pas quitter le PSG cet hiver selon nos informations. Si une doublure à Edinson Cavani débarque, il pourrait éventuellement envisager un départ. Mais pas avant.