Mercato : Pirlo était proche du PSG, l’OL et l’AS Monaco pistent Tielemans, Shaw sur le départ

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Andrea Pirlo était tout proche de signer au PSG en 2011, Youri Tielemans attise les convoitises, Luke Shaw déjà sur le départ à Manchester United… Découvrez les rumeurs et informations mercato de ce 28 février.

La Ligue 1 pourrait être le théâtre de plusieurs grosses manœuvres sur le mercato cet été. L’Olympique Lyonnais pourrait recruter une pépite.

Pirlo était tout proche du PSG

En 2011, lorsqu’il prend ses fonctions de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo veut d’emblée tenter un coup énorme. Il l’a confié dans une interview accordée à Sky Italia : « Je voulais Pirlo au PSG. Je l’ai appelé mais il avait déjà signé avec la Juventus. Il m’a dit que c’était trop tard et que j’aurais dû l’appeler deux jours avant. » Une anecdote qui pourrait bien laisser quelques regrets aux fans du club de la capitale !

Tielemans courtisé par l’OL

En Belgique, Youri Tielemans est l’une des révélations de la saison. Le joueur d’Anderlecht a déjà inscrit 12 buts en 26 matches de championnat. Des bonnes prestations qui sont parvenues jusqu’aux oreilles de l’OL et de l’AS Monaco, qui souhaiteraient le recruter cet été selon La Dernière Heure. Mais dans le dossier, ça serait pour le moment l’Atlético Madrid qui tiendrait la corde. Le transfert du Belge de 19 ans est estimé à une grosse vingtaine de millions d’euros.





Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Tielemans en Ligue 1

Tielemans est incontestablement l’un des joueurs les plus prometteurs au monde. A ce prix-là, plusieurs grosses écuries vont être intéressées. L’OL et l’AS Monaco vont devoir redoubler d’efforts pour le convaincre.

Luke Shaw, déjà poussé dehors

Arrivé à l’été 2015 en provenance de Southampton contre 37,5 millions d’euros, Luke Shaw ne fait déjà plus l’unanimité à Manchester United. Le latéral gauche, sous contrat jusqu’en 2018, n’a disputé que sept rencontres de Premier League cette saison. Selon le Manchester Evening News, l’Anglais serait à la recherche d’une porte de sortie pour cet été.

Baromètre Téléfoot : 85% de chances de voir Shaw quitter Manchester United

Le joueur ne joue plus et n’entre plus dans les plans de José Mourinho. Un départ semble inévitable.