Mercato : pourquoi le transfert de Payet à l’OM est encore flou ?

Dimitri Payet ne veut plus jouer pour West Ham. Dimitri Payet veut retourner à l’OM. L’OM veut Dimitri Payet. Mais, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Dimitri Payet n’est pas encore un joueur de l’OM. Un vrai feuilleton.







Nouvelle offre de l’OM

En ayant publiquement engagé un bras de fer avec son club malgré une première saison aboutie, Dimitri Payet est devenu persona non grata chez les Hammers. Les supporters l’ont pris à partie et le joueur de l’Equipe de France ne s’entraîne même plus avec l’équipe première. Pour Payet, donc, il est temps que l’OM trouve un accord avec West Ham. Mais les différentes propositions faites jusqu'à maintenant ont toutes été refusées. La dernière en date atteint les 30 millions, soit une somme un peu plus conforme aux attentes des dirigeants anglais, bien qu'encore un peu inférieure (34 millions exigés, pas de brade envisagée). La situation, qui doit stresser Payet et les fans de l’OM, devrait se conclure sur une issue positive pour tout le monde. En attendant, le temps file et les observateurs s’impatientent…





L’OM abandonne ?

Quoiqu’il en soit, c’est bel et bien un jeu de poker menteur auquel se livrent les différentes parties. Vendredi, la presse anglaise indiquait que l’OM avait carrément lâché l’affaire pour cet hiver, ce qui plongerait West Ham et Dimitri Payet dans un sérieux embarras. Mais qu’une telle rumeur naisse dans les médias a de quoi mettre la pression sur les Hammers, qui se verraient obligés de céder vu l’urgence du dossier et d’éventuelles conséquences - catastrophiques - si Dimitri Payet reste. Pour preuve, le Daily Mirror avance qu’il envisageait de rejoindre sa famille en France ce week-end… et ne jamais revenir à Londres.





West Ham à l’attaque ?

De son côté, West Ham pourrait abattre la carte « saisir la FIFA » pour attaquer l’Olympique de Marseille. Les Hammers reprocheraient au club phocéen d’avoir approché le Réunionnais et ses représentants sans en être informés au préalable. Une pratique interdite par la FIFA. Si les Londoniens en viennent à cette décision, cela compliquerait encore plus le transfert de Dimitri Payet, transfert n’en finissant plus d’alimenter ce mercato d’hiver. Vivement la fin.