Mercato : Le PSG accélère pour Lucas Alario

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Le Paris Saint-Germain est séduit par le profil de cet attaquant polyvalent et technique de 24 ans. Selon son agent, une offre a été faite.

Le dossier Draxler étant bouclé, le PSG s’attaque aux autres pistes pour se renforcer. Celle la plus sérieuse amène le club de la capitale sur les routes d’Amérique du Sud. Avec une cible : l’Argentin Lucas Alario.

Kluivert est amoureux de lui

« Ils nous ont fait une offre importante et ils vont prétendument nous en faire une autre », a annoncé Pedro Aldave, l’agent du joueur, sur les ondes de Rivadavia. Des propos repris par Le Parisien. « Il est de notoriété publique que le PSG le veut, Patrick Kluivert (Ndlr : directeur du football du club) est amoureux de lui », a-t-il ajouté.

Les enchères vont-elles monter ?

Le Paris Saint-Germain est séduit par le profil de cet attaquant polyvalent et technique de 24 ans. Le joueur de River Plate dispose d’une clause libératoire de 18 millions d’euros. Son agent dévoile dans cette interview ses conditions : « Alario gagne bien sa vie, il a un contrat que peu de clubs européens offrent et il se sent aimé. Il faudra quelque chose de très important pour qu’il s’en aille. »

À Paris l'été prochain ?

Peut-il devenir dès cet hiver la doublure tant attendue de Cavani qui flambe, mais apparaît comme esseulé ? Son agent temporise. « L’idéal pour s’imposer en Europe, c’est d’arriver pendant le marché principal et de faire la pré-saison avec l’équipe, signale Pedro Aldave. Il n’y a pas besoin de forcer un départ, mais si une offre importante arrive, on l’écoutera, parce que la carrière d’un joueur est courte et c’est la loi du marché. »

Les négociations promettent de durer encore un peu.