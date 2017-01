Mercato - Le PSG fonce sur Alexis Sanchez, plus que jamais sur le départ à Arsenal

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Il y a du mouvement à tous les étages au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Don Balon, le club de la capitale aurait fait d'Alexis Sanchez l'une de ses priorités absolues pour le prochain mercato estival.

Le quadruple champion de France en titre, qui vient tout juste de recruter Julian Draxler en provenance de Wolfsburg, serait décidé à en faire sa nouvelle figure de proue. Le mercato estival 2016 raté a visiblement sonné comme un sérieux rappel aux yeux des dirigeants parisiens, désireux de relancer la machine.

Le PSG prêt à lui offrir un contrat similaire à celui de Zlatan

Arrivé à Arsenal à l'été 2014, le Chilien, sous contrat jusqu'en 2018, tarderait lui à prolonger son bail avec le club londonien et son cas est devenu un véritable problème pour les dirigeants d'Arsenal. Un départ l'été prochain serait de plus en plus dans l'air du temps du côté de Londres. Surtout que les offres ne manquent pas. A 28 ans, il pourrait s'offrir un autre challenge européen après l'Udinese et le FC Barcelone.

Selon les informations du média espagnol, Sanchez aurait en effet reçu trois grosses offres : celle du PSG qui lui proposerait un contrat quasi-identique à celui que touchait Zlatan Ibrahimovic lors de son passage dans la capitale française entre 2012 et 2016, une autre venue de Chine qui doublerait l'offre parisienne et une dernière de l'Internazionale, racheté par les Chinois de Suning depuis quelques mois. Très ambitieux, et en pleine préparation du mercato estival 2017, le club lombard souhaiterait mettre sur la table une offre colossale qui avoisinerait les 100 millions d'euros. Une véritable folie.

La saison 2016/2017 d'Alexis Sanchez en chiffres :

Le Chilien est le premier joueur des dits 5 grands championnats européens à être impliqué sur 20 buts (ou plus) cette saison :

13 buts, 7 passes décisives (stat' Squawka)