Mercato - PSG : Jürgen Klopp critique le choix de Julian Draxler

Visiblement, Liverpool était dans la balance avec le PSG pour la future destination de Julian Draxler. L’Allemand a finalement choisi le club français, ce qui lui a valu des critiques de la part de Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds.





« Nous ne convaincrons pas les joueurs avec de l’argent »

Ne parlez surtout pas de Julian Draxler à Jürgen Klopp, il risquerait de se mettre en colère. En conférence de presse, l’ancien coach du Borussia Dortmund s’est payé le comportement de la nouvelle recrue du PSG. Selon lui, l’Allemand a privilégié l’aspect financier plutôt que les critères sportifs, « Je peux affirmer que nous ne convaincrons pas les joueurs de venir avec de l’argent. Nous voulons les convaincre par la manière dont nous allons de l'avant.

Plus fan de Draxler

De fait, Jürgen Klopp n’est plus très fan de Julian Draxler, alors même qu’il le voulait. « Nous croyons que si un joueur a besoin de plus d’argent pour être convaincu, alors ce n’est pas le joueur dont nous avons besoin. Quand il aura besoin de montrer du caractère, il ne le fera pas. Les joueurs doivent savoir qu’il peuvent gagner beaucoup d’argent ici, de façon raisonnable, mais nous ne ferons pas de folies. On veut convaincre les joueurs du caractère spécial de ce club. » Pour rappel, Liverpool est actuellement deuxième de Premier League, à six points de Chelsea.





Son avis sur la Chine

Dans le même ordre d’idée, Jürgen Klopp goûte peu aux décisions des joueurs qui préfèrent s’exiler en Chine, répondant à l’appel d’un salaire hyper élevé, « Actuellement, ce n’est pas une ligue dans laquelle tu veux de jouer. La seule façon d’amener des joueurs là-bas est l’argent et si un joueur décide d’y aller, tu n’as pas de véritable arme pour le retenir, c’est comme ça. » Le coach a des principes et cela se ressent dans les performances de son équipe.