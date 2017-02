Mercato-PSG : "Messi ? Il ne faut jamais dire jamais", confie Kluivert

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Il était peut-être le danger catalan le plus redouté par les Parisiens hier, mardi 14 février, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Thiago Silva forfait, Presnel Kimpembe a vécu un baptême de folie pour sa première titularisation en C1 face à Lionel Messi, le joyau absolu de l'attaque du FC Barcelone. Résultat final ? Le jeune Parisien et ses partenaires ont muselé le trident MSN (Messi-Suarez-Neymar)... et le PSG a signé une prestation d'anthologie pour s'imposer 4-0.

"Tout peut se passer", lâche Kluivert

Patrick Kluivert pouvait avoir le sourire au Parc des Princes. Certes, il a porté le maillot du Barça pendant six ans (1998-2004, 123 buts). Mais l'ancien attaquant est, depuis juillet dernier, le directeur du football du club parisien. Et à ce titre, il a savouré la démonstration du PSG face aux Blaugrana. Avant le coup d'envoi, Kluivert a répondu à quelques questions au micro d'Antenna 3.

Le Néerlandais a été interrogé sur la possibilité de voir un jour Lionel Messi, 29 ans, rejoindre le PSG. Et Patrick Kluivert n'a pas dit non. Qui refuserait un tel joueur, en même temps... "Messi ? Il ne faut jamais dire jamais. Tout peut se passer dans le football. Mais je crois savoir que Messi est bien à Barcelone aujourd'hui", a-t-il déclaré. Selon les rumeurs, s'il doit s'offrir une superstar, Paris miserait plutôt sur Neymar. Et entre le Brésilien et l'Argentin, il n'y a pas de grande différence pour Kluivert : ce sont tous deux "des joueurs que toutes les équipes du monde veulent dans leur effectif".

Messi, c'est 250 millions d'euros

Lionel Messi est sous contrat au Barça jusqu'en juin 2018. Depuis plusieurs mois, les discussions traînent autour d'une prolongation. Les dirigeants catalans veulent conserver "La Pulga". Le quintuple Ballon d'Or, lui, patiente, quitte à agiter les rumeurs. Mais ces derniers temps, il se dit qu'entre le Barça et l'Argentin, un accord est proche.

Par contre, s'il devait partir avant la fin de son contrat, Lionel Messi provoquerait un tremblement de terre sur la planète foot. Manchester City et le PSG, deux des clubs les plus fortunés du monde, seraient à l'affût au cas où. Il est clair que si l'un ou l'autre devait attirer l'attaquant, il devrait sortir le chéquier : selon les spécialistes, un transfert de Lionel Messi se ferait autour de 250 millions d'euros, soit plus du double de l'indemnité record à l'heure actuelle (Paul Pogba, de la Juventus à Manchester United pour 105 millions d'euros + bonus, en août 2016).