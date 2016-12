Mercato : le PSG relance la piste Coutinho

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Et si les arrivées de Draxler et Lo Celso en appelaient d’autres ? Le Paris Saint-Germain, qui a bouclé sa première moitié de saison par une victoire 5 à 0 contre Lorient, souhaite ajuster son effectif. Et il pourrait jeter son dévolu sur un joueur de Premier League.

Une offre doublée par rapport à l'an dernier

Selon le Daily Express, le PSG aurait l’intention de faire une offre pour Philippe Coutinho. Le joueur de Liverpool serait encore sur les tablettes du club de la capitale. Déjà courtisé cet été, Paris avait formulé une offre aux alentours de 25 millions d’euros. Pas suffisant à l'époque pour attirer le Brésilien. Selon le quotidien anglais, les dirigeants qataris seraient prêts mettre cette fois-ci le double pour attirer l’attaquant de 24 ans.

Klopp laisserait-il partir Coutinho au PSG ?

Le PSG va devoir affronter deux obstacles. Le premier est de taille : le FC Barcelone et le Bayern Munich, sensibles au talent du Brésilien, pourraient s’inviter dans les discussions. Le Daily Express révèle que l’attaquant ne serait pas hostile à un départ pour la Catalogne à la fin de la saison. De plus, Jürgen Klopp, dont le club réalise un très bon début de saison, a peu goûté le choix de Draxler« On croit que si quelqu'un est uniquement motivé par l'argent, à un certain point, quand il aura besoin de montrer du caractère, il ne le fera pas. Les joueurs doivent savoir qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent ici, de façon raisonnable, mais nous ne ferons pas de folies », avait-il déclaré en conférence de presse. De quoi bloquer le transfert d'un joueur important de son effectif ?

Coutinho revient d’une blessure à la cheville et ne devrait pas pouvoir être aligné pour le choc du Nouvel an entre Liverpool et Manchester City.