Mercato - Le Real et le Barça se font la guerre pour une pépite du Bayern

Par Alexandre COIQUIL

Selon les informations du quotidien Marca, le Real Madrid et le FC Barcelone se disputent le recrutement de Timothy Tillman, une jeune promesse du Bayern Munich.

C’est la guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon les informations du quotidien Marca, les deux géants espagnols suivraient de très près l’évolution de Timothy Tillman, qui milite actuellement dans les équipes de jeune du Bayern Munich, qu’il a rejoint en 2015 en provenance de Greuther Fürth

Sur le pont depuis l’automne sur le sujet, Marca révèle que le Real Madrid s’est positionné sur le joueur, également international allemand U19, depuis plusieurs semaines. Sans nouvelles du Bayern Munich pour signer un contrat professionnel, le milieu offensif de 18 ans, engagé jusqu’en juin 2018 avec l’ogre bavarois, serait une proie idéale pour le club merengue, qui l’a régulièrement scouté lors des rencontres d’UEFA Youth League, la Ligue des champions des U19.



Hoeness monte au créneau dans le dossier Tillman

Dans un entretien accordé à <em>Bild </em>paru mardi, l’agent du joueur, Christian Rossner, a indiqué qu’il avait bien reçu une offre ferme mais… de la part du FC Barcelone. "On a reçu une offre du Barça. Cela faisait plusieurs mois qu’il le suivait et qu’il voulait le recruter pour la saison prochaine. Le plan du Barça était de le faire jouer avec la réserve et l’intégrer peu à peu en équipe première, avec une installation définitive d’ici deux à trois ans", a expliqué l’agent à Bild.

Christian Rossner n’en est pas resté là. L’Allemand a également souligné qu’Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, revenu au pouvoir le 26 novembre dernier après son passage en prison pour fraude fiscale, s’était fermement opposé à un départ de l’espoir. : "Uli Hoeness a posé son véto", a précisé le représentant de Tillman.