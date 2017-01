Mercato : Le Real Madrid sur Alli, Guedes pisté par Monaco, Ongenda quitte le PSG, M’Bolhi signe à Rennes

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Rais M’Bolhi s’engage au Stade Rennais, Hervin Ongenda quitte le PSG, l’AS Monaco s’intéresse à Gonçalo Guedes… Le mercato s’enflamme en Ligue 1 ! Découvrez les dernières rumeurs et officialisations de ce lundi 23 janvier.

Relativement calme depuis son ouverture le 1er janvier, le marché des transferts s’emballe légèrement ce lundi matin. M’Bolhi, Ongenda et Guedes réveillent la Ligue 1, Alli attise toutes les convoitises au Real Madrid.

Rais M’Bolhi s’engage au Stade Rennais

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Rais M’Bolhi s’est engagé avec le Stade Rennais pour un an et demi. Le gardien de l’Algérie évoluait jusque-là à Antalyaspor, en Turquie. Le portier retrouve donc la France, lui qui avait déjà joué avec le Gazélec d’Ajaccio en 2013. Il pourrait devenir gardien titulaire des Rouge et Noir après le départ de Benoît Costil, en fin de contrat à l’issue de la saison.





Ongenda et le PSG, c’est fini

Unai Emery avait prévenu : tous les jeunes non satisfaits de leur temps de jeu étaient invités à quitter le PSG cet hiver. Après Jonathan Ikoné à Montpellier, c’est Hervin Ongenda qui a déserté. Selon nos informations, l’attaquant devrait rejoindre le PEC Zwolle, aux Pays-Bas. Cette saison, il n’avait pas été utilisé une seule fois par Unai Emery.





Gonçalo Guedes, direction Monaco ?

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone en plus d’autres écuries européennes comme Manchester United, Gonçalo Guedes pourrait finalement rejoindre l’AS Monaco. Diario Record explique que le club du Rocher serait le mieux placé pour recruter la pépite du Benfica Lisbonne, qui réclamerait 30 millions d’euros pour le Portugais.

Baromètre Téléfoot : 15% de chances de voir Guedes à l’AS Monaco

Si la politique de l’AS Monaco vise à recruter de jeunes pépites, le prix de Gonçalo Guedes paraît trop élevé pour le club du Rocher. Avec la concurrence de gros clubs européens, le joueur portugais ne devrait pas rejoindre la Principauté cet hiver.

[Téléfoot 22/01] Mercato : Payet, Grenier et Evra, les dernières infos





58M€ du Real Madrid pour Dele Alli ?

Quatre ans après avoir recruté Gareth Bale à Tottenham, le Real Madrid pourrait de nouveau se renforcer aux dépens des Spurs. Alors qu’il suivrait Dele Alli depuis plusieurs mois, le champion d’Europe en titre serait sur le point de proposer 58 millions d’euros au club anglais pour s’attacher les services de Dele Alli, explique le Sunday Express. L’Anglais pourrait ainsi rallier la Maison Blanche l’été prochain.

Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Dele Alli au Real Madrid

Zidane compte renforcer son milieu de terrain cet été et Dele Alli semble être la priorité des Merengue. Si Florentino Pérez sort le chéquier, l’Anglais a de grandes chances de jouer en Espagne la saison prochaine. D’autant que l’offre en question, 58M€, correspond aux exigences de Tottenham.

Le FC Barcelone intéressé par des joueurs de l’OM et de l’AS Monaco ?

La semaine dernière, l’OM prenait l’eau 4-1 à domicile face à l’AS Monaco. Une rencontre qu’avaient ciblés les dirigeants du FC Barcelone pour envoyer plusieurs de leurs émissaires. Mundo Deportivo explique que les scouts catalans ont en profité pour superviser plusieurs joueurs dont Maxime Lopez, Almamy Touré et Maxime Lopez. Ils étaient également présents au Parc OL dimanche soir pour suivre les prestations du talentueux milieu de terrain français.