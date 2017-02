Mercato : le Real Madrid sur Areola, Paris sur Donnarumma ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Pas toujours de recruter le gardien de but idéal. Le PSG n’est pas franchement à plaindre, mais depuis l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011, aucun portier ne semble convaincre complètement. Et c’est encore plus flagrant cette année avec la concurrence entre Kevin Trapp et Alphonse Areola.

Donnnarumma, l'avenir de Paris ?

Avant la prise de pouvoir de QSI, Paris avait recruté Nicolas Douchez à Rennes pour succéder à Grégory Coupet. Mais le gardien se blessa vite et fut supplanté par Salvatore Sirigu, arrivé peu après depuis Palerme. L’Italien a rendu de fiers services, mais parce que le staff parisien doutait de ses qualités dans les matches européens de très haut niveau, Kevin Trapp fut recruté en 2015 à Francfort. L’Allemand a commis quelques boulettes et n’a, grosso modo, pas fait mieux que Sirigu. L’été dernier donc, le club a fait revenir Alphonse Areola pour le mettre en concurrence avec Trapp (et Sirigu est parti à Séville, puis Osasuna).

Areola a vite pris l’ascendant sur Trapp, mais le Français a connu un gros passage à vide, au point qu’Unai Emery a finalement relancé l’Allemand au poste de numéro un. Une réflexion doit se faire pour la saison prochaine. Trapp ou Areola ? D’après le tabloïd britannique The Mirror, un troisième nom pourrait tout chambouler. Paris aurait un œil sur Gianluigi Donnarumma (18 ans), le grand espoir de l’AC Milan, présenté comme le successeur de Gianluigi Buffon en Italie. Mais plusieurs ténors sont sur sa piste : Manchester United, qui pourrait perdre David De Gea, et Manchester City, qui cherche quelqu’un pour remplacer Claudio Bravo, seraient particulièrement chauds.

Le Real prospecte large

Le Real Madrid devrait aussi changer de gardien titulaire la saison prochaine. Keylor Navas ne fait pas l’unanimité dans la maison merengue. Gianluigi Donnarumma est dans la short-list, d’après le média italien CalcioMercato repris par As. Le Real n’a pas abandonné le portier courtisé depuis longtemps, à savoir David De Gea (Manchester United), qui manqua de s’engager au Real en 2015 à quelques minutes près. L’Espagnol est toujours désiré, même si le gardien de Chelsea Thibaut Courtois plaît beaucoup aussi aux Madrilènes.

Mais si aucune de ces pistes prioritaires ne devait se concrétiser, alors le Real Madrid aurait coché d’autres noms "au cas où". Parmi eux, on trouve Geronimo Rulli, l’Argentin de la Real Sociedad. L’autre piste mène à… Alphonse Areola. Le Parisien traverse une passe difficile, mais il garde une belle cote en Espagne depuis sa saison 2015-2016 brillante à Villarreal. Reste à savoir si ces rumeurs sont à prendre au sérieux et si le PSG serait alors vendeur.