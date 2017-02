Mercato : le Real Madrid sur Nabil Fekir, vraiment ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Selon la presse espagnole, le Real Madrid, débarrassé de toute sanction, compte mettre beaucoup d’argent sur la table pour se renforcer cet été. Des noms comme celui de Nabil Fekir sont évoqués.



Objectif nouveau cycle

Il semblerait que Florentino Pérez ait envie d’un nouveau cycle au Real Madrid, une motivation confortée par les dernières sorties de son équipe. Bien partis pour être champions de Liga et toujours en course pour défendre leur couronne en Ligue des Champions, les Merengue devraient accueillir du sang neuf dans les mois à venir. C’est le pain quotidien des grosses écuries même si, là, on peut s’attendre à des choix forts et des lignes bousculées. On évoque déjà la venue d’un nouveau gardien - Hugo Lloris ou David de Gea - et d’un attaquant - l’éternelle rumeur Pierre-Emerick Aubameyang. Mais un autre nom, loin d’être étranger, est également évoqué…





Nabil Fekir plaît à Zidane

Selon Diaro Gol, le profil de Nabil Fekir, qui commence peu à peu à retrouver son niveau après sa vilaine blessure, plaît énormément à Zidane. Le coach n’a jamais caché son admiration pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais et l’intéressé fait partie des pépites très convoitées, au même titre qu’Alexandre Lacazette. L’idée de jouer pour l’un des plus grands clubs du monde devrait lui plaire, d’autant qu’il ne tarit pas d’éloges sur le Champion du monde 1998, « C’est un joueur que j’appréciais vraiment. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs français qui ait existé, même l’un des meilleurs joueurs du monde. Et aujourd’hui, c’est un grand entraîneur ». Mais il reste à définir l’intérêt d’un tel transfert : à quoi servirait Nabil Fekir dans un secteur où la concurrence est vive et évolue dans une autre dimension ? Zidane chercherait visiblement une doublure de qualité à Gareth Bale, autant indiscutable que fragile.





Le problème du prix

« Des joueurs de classe mondiale comme Lacazette ou Fekir valent plus que 50 millions d’euros. » clame néanmoins, haut et fort, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais. Une somme qui refroidirait d'ailleurs les dirigeants du Real Madrid. S’ils souhaitent, effectivement, offrir un nouveau visage à l’effectif, ils ne veulent pas dépenser sans compter non plus : 50 millions d’euros sur Fekir c’est 50 millions de moins pour une star au nom plus ronflant et beaucoup plus chère, comme Dybala ou Aubameyang. Quoiqu’il en soit, des années après Karim Benzema, on pourrait voir un autre Gone poser ses valises à Madrid. Avec la même réussite, peut-être?