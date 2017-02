Mercato - Real Madrid : Au point mort, le dossier Isco sera réglé à la fin de la saison

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le cas Isco commence à faire de sérieux dégâts au Real Madrid. Selon les informations du <em>Mundo Deportivo</em>, le futur du milieu de terrain sera évoqué à la fin de cette saison 2016/2017 lors d’une réunion entre ses représentants et les dirigeants du Real Madrid. Une décision ferme sera en tous cas prise au sujet du milieu offensif : soit le Real le prolongera, soit il le vendra. D'ici juin, le dossier ne devrait pas être réouvert, sauf retournement de situation. Le joueur lui aurait été prié de garder le silence.

Le club madrilène aurait en tous cas posé un ultimatum à son joueur, qui aurait refusé une première prolongation de contrat durant l’automne dernier selon les informations de La Sexta, relayées par AS qui avait cité une source proche du dossier. "Isco ne veut pas négocier avec le Real Madrid et veut partir le 30 juin", avait indiqué cette course à AS.

En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Zinedine Zidane aux commandes de l’équipe première en janvier 2016, malgré quelques éclairs, l’Andalou a toujours été sur un fil depuis son transfert au Real lors de l’été 2013. Jamais réellement titulaire, le meneur de jeu a toujours eu une relation spéciale avec Zidane, qui lui a accordé une confiance au compte-goutte.

Le Barça en approche ?

Utilisé à 22 reprises, toutes compétitions confondues, dont 15 en Liga, depuis le début de la saison, Isco n’a été titularisé qu’à 9 reprises en Liga. Des problèmes musculaires sont également venus perturber sa progression. Cela avait été le cas début janvier, après son récital effectué face à Granada (succès 5-0 du Real), où il avait été contraint de sortir de la pelouse du Bernabeu.

Selon les informations du Mundo Deportivo, Isco aurait d’ores et déjà plusieurs positions de clubs européens sur la table, dont un paquet évoluant en Premier League : Chelsea, Manchester United, Manchester City et Arsenal. Que des gros bonnets.

L’ancien joueur de Valence a également des offres venues d’Italie. Selon MD, c’est la Juventus Turin qui serait la plus intéressée pour s’attacher les services de l’Andalou. Enfin, le quotidien catalan a révélé que le FC Barcelone suivrait de très près sa situation. Mais peu probable que le Real négocie avec son ennemi juré.









