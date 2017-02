Mercato : Le Real Madrid suit Lloris, Cabaye flatté par l’OM, Griezmann vers Manchester United ?

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

En quête d’un nouveau gardien de but, le Real Madrid suivrait avec attention les prestations d’Hugo Lloris. De son côté, Antoine Griezmann se rapproche un peu plus de Manchester United.

L’été prochain s’annonce mouvementé sur le marché des transferts. Le Real Madrid recrutera un gardien de but, l’OM continuera de se renforcer et Antoine Griezmann pourrait devenir le joueur le plus cher au monde.

Lloris vers le Real Madrid ?

Ce n’est plus un secret, Zinédine Zidane et les dirigeants du Real Madrid sont à la recherche d’un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Si David De Gea et Thibaut Courtois demeurent les cibles principales, la Maison Blanche n’écarterait pas une arrivée d’Hugo Lloris selon le Daily Telegraph. Le Français serait beaucoup plus abordable que l’Espagnol et le Belge, notamment au niveau salarial. Prolongé par Tottenham jusqu’en 2022, le portier toucherait 116 000 euros par semaine en Angleterre, une somme que le Real Madrid serait prêt à doubler. Le propriétaire des Spurs est toutefois réputé difficile en affaires. En 2013, lors du transfert de Gareth Bale au Real Madrid, il n’avait pas voulu négocier en-dessous de 100 millions d’euros.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Lloris au Real Madrid

Hugo Lloris vient tout juste de prolonger son contrat avec Tottenham mais si le Real Madrid lui propose une place de titulaire, on voit mal le Français refuser. Reste maintenant à savoir si les Spurs voudront le lâcher.

Cabaye flatté par l’OM

Cet hiver, plusieurs noms ont filtré comme potentielles cibles de l’Olympique de Marseille, parmi lesquels Yohan Cabaye. Le Français était ainsi évoqué pour remplacer Lassana Diarra au milieu de terrain. 19ème de Premier League avec Crystal Palace, le joueur n’a pas voulu abandonner les Eagles. Il se confie dans L’Equipe : « C’est flatteur car l’OM fait partie des grands clubs français. Après, j’ai ma vie à Londres, mon club, et je suis concentré sur cela. J’ai un immense respect pour Rudi, l’entraîneur et la personne qu’il est. Mais il y a une réalité. Et nous sommes dans une situation compliquée avec le club. Ce que je peux dire, c’est que le seul lien que j’ai avec Marseille, c’est ma quatrième fille qui est née là-bas, c’est tout. »

Cabaye : "A Crystal Palace, je m’éclate"





Griezmann, toujours plus proche de Manchester United

Depuis plusieurs mois, la rumeur envoyant Antoine Griezmann à Manchester United ne cesse d’enfler. Les déclarations de Sébastien Bellencontre, qui gère son image, à So Foot, ajoutent de l’huile sur le feu : « Quand je lis des articles sur un hypothétique transfert à Manchester United, je dois dire que ce serait le scénario idéal au niveau marketing. Il jouerait dans le club de Beckham, son idole, avec le même numéro 7 mythique dans le dos. » En revanche, pas question de rejoindre le Paris Saint-Germain : « Toujours en dehors de toute considération sportive, le PSG serait intéressant au niveau franco-français, mais on est déjà passé à l’international… »

Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Griezmann à Manchester United

L’Atlético Madrid semble arrivé en fin de cycle. Le départ d’Antoine Griezmann chez les Red Devils pourrait marquer le début d’une nouvelle ère.