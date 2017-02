Mercato - Le rêve un peu fou de Mourinho : faire venir Neymar à Manchester United

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les paroles du feuilleton de l’été 2017 étaient écrites d’avance mais on pourrait avoir droit à un refrain différent et un peu plus flou. Le club est toujours le même : il s’agit de Manchester United. Mais ce ne serait pas Griezmann qui rejoindrait Pogba mais Neymar, une autre star de la Liga.



Le rêve de Mourinho

José Mourinho veut occuper le flan gauche de son attaque avec Neymar. C’est ce que rapporte le quotidien Sport, qui en fait sa une d’aujourd’hui. L’éventualité paraît un peu folle mais Manchester United a les moyens de ses ambitions. S’ils peuvent mettre plus de 100 millions sur la table pour Pogba, il peuvent en mettre bien plus - le double ? - pour arracher la pépite brésilienne du FC Barcelone, membre du trio magique MSN, en difficulté cette saison. Mourinho rêvait déjà de Neymar quand il était l’entraîneur du Real Madrid. Son désir de l’avoir sous ses ordres n’a visiblement pas changé d’un iota.



Déjà des contacts

Sport cite une source proche de José Mourinho. Le Special One aurait déjà contacté la star brésilienne il y a plusieurs semaines. Sans doute pour préparer le terrain et lui faire comprendre que c’est lui qu’il veut pour améliorer son effectif, malgré des statistiques en berne cette saison. Quand on évoque Neymar dans les colonnes du mercato, son comportement parfois critiqué en Catalogne et ses démêlés avec la justice liés à son transfert obscur sont des raisons qui le pousseraient à aller voir ailleurs. La mauvaise passe actuelle du FC Barcelone est un autre élément : l’élimination fort probable en Ligue des Champions préfigure une possible révolution chez les Blaugrana.





Une clause élevée

Pour éviter de voir son joueur un peu trop cité chez les autres, le FC Barcelone a bétonné le contrat de Neymar. L’attaquant est lié au club espagnol jusqu’en 2021 et sa clause libératoire est actuellement fixée à 200 millions d’euros (elle grimpera de quelques millions supplémentaires dans les années à venir). Sera-t-elle suffisamment élevée pour calmer Mourinho et les Red Devils ? Pas si sûr. En tout cas, le transfert record de Paul Pogba s’apprête bel et bien à être battu.