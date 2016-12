Mercato : Rincon à la Juve, Ayew vers la Chine, Ivanovic vers le Barça, le PSG sur un buteur

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L’ouverture du mercato hivernal n’est plus qu’une question de temps et les rumeurs s’accumulent. Les tendances voient beaucoup de mouvements en Premier League.





Rincon à la Juve

Comme si la domination de la Juventus Turin sur la Serie A n’était pas encore assez grande, la Vieille Dame s’apprête à s’offrir les services de Tomas Rincon. Le milieu de terrain de Genoa a réalisé une belle première moitié de saison et il passe sa visite médicale à Turin juste avant 2017. On parle d’un prêt facturé 2 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire comprise entre 7 et 8 millions d’euros.





Ayew vers la Chine

Après Oscar, le Shanghai SIPG serait prêt à passer à l’offensive pour Jordan Ayew à en croire le Sun. En manque de temps de jeu avec Aston Villa, le petit frère d’André pourrait à son tour céder aux sirènes chinoises, plus spécifiquement au sein du club coaché par André Villas-Boas. Mais il devrait disputer la CAN avec le Ghana avant de faire ses valises pour le continent asiatique. La transaction n’excèderait pas les 12 millions d’euros, une broutille pour le Shanghai SIPG.





Ivanovic vers le Barça

Ivanovic ne devrait plus être un joueur de Chelsea dans les mois à venir. Il n’entre plus dans les plans d’Antonio Conte et il ne lui reste plus que six mois de contrat. Les Blues seraient bien inspirés de le laisser partir maintenant, afin de toucher un petit quelque chose. D’autant qu’il ne manque pas de prétendants. Selon The Sun, le FC Barcelone en a même fait l’une de ses priorités pour renforcer sa défense, parfois friable cette saison. Avec son expérience, le Serbe aurait de quoi dépanner.





Le PSG sur un buteur

En plus de Lo Celso et Julian Draxler, le PSG va enregistrer plusieurs arrivées dans les prochaines semaines. La cellule de recrutement s’active notamment pour trouver un attaquant chargé de suppléer Edinson Cavani après la déception Jesé. Selon Le10Sport, l’heureux élu pourrait être milieu offensif Federico Bernardeschi, déjà 9 buts cette saison avec la Fiorentina (en 18 matches de Serie A). Sur ce dossier, le PSG est en concurrence avec Chelsea.





Chelsea sur Vidal ?

Chelsea a de l’argent à dépenser grâce à la vente fructueuse d’Oscar à un club chinois. Alors le club londonien va dépenser… À en croire le toujours très informé journaliste italien Emanuele Giulianelli, les Blues ne vont pas hésiter à mettre 60 millions d’euros sur la table pour Radja Nainggolan. En cas de refus fort probable de la Roma, ils en proposeraient 45 au Bayern Munich pour Arturo Vidal. Probablement pour un deuxième refus…





Evra, retour la Premier League

Peu utilisé en championnat, Patrice Evra pourrait faire son grand retour en Premier League. Pas à Manchester United, club avec lequel il a tout gagné, mais à West Ham. Les Hammers aimeraient se faire prêter l’arrière gauche jusqu’à la fin de la saison.