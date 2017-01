Mercato : la rumeur Payet à Nice, l’OM sur Pépé, Hart vers Liverpool

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Payet pourrait finalement filer à Nice sous la forme d’un prêt : c’est la grosse rumeur du moment sur le marché des transferts.





La folle rumeur Payet à Nice

Et si l’Olympique de Marseille, qui tarde à trouver un accord avec West Ham pour le transfert de Dimitri Payet, se faisait doubler par un autre club français ? A en croire les informations de Mirror, Nice pourrait se faire prêter celui qui est devenu indésirable à Londres. Les Hammers demanderaient bien évidemment une indemnité aux Aiglons, la prise en charge d'une partie du salaire et même un bonus en cas de qualification pour la Ligue des Champions.



Le baromètre de Téléfoot : 30 % de chances de voir Payet à Nice

La rumeur est peut-être à prendre plus au sérieux que prévu. Car les Hammers ont peut goûté au comportement de l’OM sur le dossier et un prêt à Nice pourrait être vu comme une vengeance. Pour Payet, ce serait l’opportunité de rejoindre un club qui se bat pour être champion de France. Peut-être pas une si mauvaise affaire pour lui finalement, même si sa préférence va à Marseille.





L’OM sur Pépé

Selon RMC Sports, l’Olympique de Marseille a activé la piste Nicolas Pépé, actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire, en transmettant une offre au SCO d’Angers. Le montant proposé n’a pas filtré.



Le baromètre de Téléfoot : 50 % de chances de voir Pépé à l'OM

Dimitri Payet ou Nicolas Pépé ? Ou les deux ? Avec l’Ivoirien, l’Olympique de Marseille est plus dans une logique de construction pour l’avenir. Car le milieu offensif, dans le viseur de plusieurs clubs anglais, n’a que 21 ans…





Hart vers Liverpool

Prêté au Torino par Manchester City, Joe Hart pourrait retourner dans un top club en Angleterre. La Gazetta dello Sport rapporte en effet que Liverpool devrait se positionner sur le gardien l’été prochain. En tout cas, Klopp l’adore.



Le baromètre de Téléfoot : 70 % de chances de voir Hart à Liverpool

Joe Hart est anglais et aime la Premier League. Liverpool est un grand club et le veut. Il n’y a plus qu’à signer…





Kluivert rêve d’Alli

Encore buteur décisif face à Manchester City ce week-end, Dele Alli est en train de taper dans l’oeil de tout le monde. Pour preuve, le Times annonce que Patrick Kluivert ne serait pas contre l’accueillir au PSG lors du prochain mercato. A l’heure actuel, c’est plus un fantasme qu’une réelle volonté…



Le baromètre de Téléfoot : 10 % de chances de voir Alli au PSG

Vu les performances de Dele Alli, le PSG sera tout sauf seul sur le dossier. Et on n’est pas sûr que l’actuel meilleur joueur des Spurs choisisse la Ligue 1.





Ghezzal ne manquera pas de choix

Rachid Ghezzal ne sera plus un joueur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine, malgré la volonté du club de le prolonger. L’international algérien, actuellement à la CAN, ne manque pas de prétendants. En plus de Monaco et d’Everton, c’est Arsenal qui se montre intéressé à en croire The Sun. Il pourrait difficilement résister.



Le baromètre de Téléfoot : 100 % de chances de voir Ghezzal quitter Lyon

Rachid Ghezzal quittera Lyon en juin. Mais où ira-t-il ?