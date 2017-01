Mercato : Sanchez sur les tablettes du PSG, le retour d’Evra à Manchester United, Depay vers l’Italie

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que les signatures tardent à pointer le bout de leur nez, les rumeurs, elles, n’en finissent plus de s’accumuler.





Sanchez sur les tablettes du PSG

Le PSG est en train de préparer, déjà, son mercato d’été. Et il a déjà un grand nom coché sur sa liste : Alexis Sanchez, passé par le FC Barcelone et actuellement à Arsenal. Le Chilien, sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2018, tarde à prolonger son contrat. Les dirigeants parisiens y voient une brèche pour s’y engouffrer et s’offrir la star. Ce serait un gros coup pour le PSG et le club de la capitale n’hésiterait pas à mettre 70 millions d’euros sur la table pour convaincre les Gunners selon le Daily Mirror.



Baromètre Téléfoot : 50 % de chances de voir Sanchez signer au PSG

Si Sanchez ne prolonge pas avec Arsenal d’ici la fin de la saison, alors il deviendra un gros poisson à attirer dans ses filets. De fait, le PSG ne sera pas seul et les grosses écuries risquent de se bousculer au portillon. À ce petit jeu là, c’est souvent l’enchère la plus forte qui a le dernier mot et 70 millions d’euros plus un gros salaire, c’est déjà une belle proposition…





Le retour d’Evra à Manchester United

La rumeur ne cesse d’enfler depuis quelques jours : et si Patrice Evra, qui ne joue quasiment plus avec la Juventus Turin, retournait à Manchester United ? Le Français y a passé l’essentiel de sa carrière et y a remporté de nombreux titres (champion d’Angleterre à cinq reprises, une ligue des Champions). Selon la Gazetta Dello Sport, José Mourinho lui aurait proposé un poste dans son staff de coaching afin que le latéral de 35 ans, qui excelle dans le rôle de leader de vestiaire, soit une sorte de mentor capable de faire avancer ses troupes. Certains autres médias italiens penchent plutôt vers un come-back en qualité de joueur.



Baromètre Téléfoot : 70 % de chances de voir un retour d’Evra à Manchester United

Evra pourrait trouver là l’occasion de boucler la boucle, tout en préparant une éventuelle transition vers le coaching. Mais s’il a toujours faim de terrain, peut-être qu’il préférera continuer à mettre des crampons. Quoiqu’il en soit, Paul Pogba serait ravi de voir son pote revenir à Manchester. Les supporters également.





Throwing it out there... @patrice.evra I'm hearing thru social media u coming home bro?!? Talk to me! 👀 #MUFC Une photo publiée par Rio Ferdinand (@rioferdy5) le 4 Janv. 2017 à 0h48 PST

Depay vers l’Italie

L’avenir de Memphis Depay, éternelle promesse néerlandaise, s’inscrit loin de la Premier League. Selon la presse italienne, Jorge Mendes, son agent, est en train de négocier son bon de sortie avec des équipes italiennes. L’AC Milan, qui dispose d’une grande enveloppe, et la Lazio Rome seraient sur les rangs pour l’accueillir. L’OGC Nice avait fleuré le bon coup et voulait obtenir le prêt, une solution qui ne plairait pas à José Mourinho.



Baromètre Téléfoot : 100 % de chances de voir Depay partir de Manchester

Véritable erreur de casting, Memphis Depay ne portera plus jamais le maillot des Red Devils. Si l’Italie lui tend les bras, autant qu’il y aille. Tant pis pour l’OGC Nice et la Ligue 1.





Aulas dément Djordjevic

Jean-Michel Aulas a infirmé, une fois de plus, l’arrivée de Romain Djordjevic à l’Olympique Lyonnais. Via Twitter, il a indiqué, « vous continuez de croire l’Equipe, il n’y a jamais eu un seul contact avec la Lazio pour ce joueur, aucun intérêt ! » L’ancien joueur du FC Nantes est donc encore loin des Gones.





Baromètre Téléfoot : 50 % de chances de voir Djordjevic à l’OL

On ne sait jamais trop quoi penser avec Jean-Michel Aulas, véritable as de la communication. Il peut très bien noyer le poisson et annoncer la signature surprise en un éclair. On se garde donc quelques chances de voir Romain Djordjevic débarquer à Lyon dans les jours à venir.





La Chine a proposé une fortune à Lewandowski

L’information n’étonnera personne tant on sait la Chine capable de toutes les folies pour faire signer des joueurs. L’agent de Robert Lewandowski affirme en effet qu’il a reçu une offre stratosphérique pour l’attaquant polonais du Bayern Munich, « Si Lewi avait décidé de partir en Chine, il aurait touché 46 millions d'euros par an soit plus que Tevez ». Par chance, sa famille est déjà à l’abri.





Baromètre Téléfoot : 0 % de chances de voir Lewandowski partir en Chine

Robert Lewandowski est encore trop jeune et important pour son équipe pour céder aux sirènes de la Chine. À celles du Real Madrid en revanche…