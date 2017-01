Mercato : Shu Yuhui confirme pour Costa et évoque Benzema

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

La Fédération chinoise de football a beau vouloir freiner l’arrivée de stars dans son championnat, les clubs conservent un appétit aiguisé. Le propriétaire du Quanjian Tianjin, Shu Yuhui, a admis qu’il était en négociation avec Jorge Mendes concernant Diego Costa. Une prise de parole qui confirme les rumeurs nées de l’absence du joueur à l’occasion du dernier match de Chelsea.



« Les rumeurs sur Costa sont fondées »





Antonio Conte avait écarté l’attaquant brésilien du groupe, non sans le mettre en garde sur le pouvoir de l’argent et l’intérêt de rejoindre un championnat émergent au détriment d’une équipe qui figure parmi les meilleurs d’Europe. « Les rumeurs sur Costa sont fondées, assure le millionnaire chinois qui délivre de plus amples détails. Nous voulions Cavani et avons fait une offre en conséquence. Nous sommes en train de négocier. Mendes est venu chez moi, nous avons parlé de Costa, mais aussi Falcao et Jimenez. Pour les deux derniers le prix était bon et les joueurs, prêts à signer. »

Le propriétaire chinois déplore les réformes





Puis sont arrivées les mauvaises nouvelles. « Nous continuerons à attendre, mais à la fin, nous aurons quelque chose. Nous avons essayé de signer beaucoup d’avant-centres, dont Benzema, mais avec ce changement de politique, tout cela est vain. » Le millionnaire déplore en effet la décision prise par la CFA de réduire le nombre de joueurs étrangers par match à trois, au lieu de quatre. La fédération chinoise souhaite ainsi réguler les transactions et redonner de la marge de manœuvre aux clubs dans leur politique de formation des jeunes joueurs qui évolueront ensuite sous les couleurs de la Chine.





Jorge Mendes ne s'active pas qu'en Chine. Le puissant agent portugais a proposé André Silva au Real Madrid. Le club madrilène a jeté son dévolu sur Paulo Dybala, mais si d'aventure les négociations échouaient concernant le joyau de la Vieille Dame, Florentino Perez se rabattra sur le Portugais. Le joueur du FC Porto a les faveurs d'un certain Cristiano Ronaldo qui l'estime, d'après El Mundo Deportivo.