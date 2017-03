Mercato : Steven N'Zonzi vers l'Italie ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Orphelin de Paul Pogba depuis l’été dernier, l’entrejeu de la Juventus Turin manque singulièrement d’un relayeur puissant capable de casser les lignes. Un manque qui pourrait être comblé dès l’été prochain.





N’Zonzi cible prioritaire d’Allegri

Si la Juventus réalise une grande saison et possède un milieu de terrain très performant articulé autour du trio Khedira-Marchisio-Pjanic, elle n’a pas véritablement compensé le départ de Paul Pogba à Manchester United. Le profil atypique du français, joueur puissant box-to-box, apportait une capacité à franchir et à créer le décalage balle au pied qui fait désormais défaut à l’équipe italienne.



Un manque parfaitement analysé par l’entraîneur Massimiliano Allegri qui aurait ciblé un autre joueur français, le récupérateur de Séville Steven N’Zonzi pour renforcer son effectif au prochain mercato. Selon le quotidien espagnole As, Le board Bianconeri préparerait ainsi une offre pour ses homologues andalous.



Le profil idéal

Incontournable en Espagne après avoir fait ses armes en Angleterre, l’amiénois correspond trait pour trait au portrait-robot établi par les dirigeants lombards. Capable de performer aussi bien en Premier League qu’en Liga, il possède une puissance impressionnante au service d’une technique sobre et efficace, un parfait complément aux techniciens Marchisio et Pjanic. Son grand gabarit (1m90) et sa vitesse lui permettant de couvrir parfaitement l’entrejeu, tant au sol que dans les airs.



Pour le joueur, signer à la Juventus lui permettrait, à 28 ans, de passer le dernier cap vers l’Equipe de France, lui qui est aujourd’hui dans l’entre chambre des Bleus. Il aurait ainsi déjà donné son accord de principe à la Vieille Dame. Un transfert qui s’apparenterait ainsi à une très bonne idée pour les deux parties, ne reste plus qu’à convaincre le club sévillan…