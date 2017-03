Mercato : Thibault Courtois dit non au Real Madrid

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Priorité du la future intersaison madrilène, le recrutement d'un gardien de but n'a rien d'une sinécure.







Courtois, plan B de luxe



Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid chercherait à s'offrir un gardien de classe mondiale pour remplacer Keylor Navas, pourtant auteur de performances tout à fait acceptables dans les cages des merengues. Si leur priorité absolue serait de rapatrier le gardien de la Roja et de Manchester United, David De Gea, la complexité du dossier, qui traîne depuis deux ans, aurait convaincue les dirigeants du club d'avancer sur un plan B.

Cette seconde piste mènerait à un autre ancien de l'Atletico Madrid et actuel titulaire dans les bois de Chelsea, le belge Thibault Courtois, qui plaît beaucoup à Zidane. Si ce dernier était annoncé, ces derniers mois, emballé à l'idée d'un retour dans la capitale espagnole, il aurait pourtant changé d'avis.





"Je suis concentré sur le titre en Premier League"



En effet, interrogé par Once Cero, l'international belge a douché les espoirs des supporters madrilènes. A la question "serez-vous madrilène la saison prochaine ?", le joueur s'est montré sans équivoque : "Non, je suis très heureux de la réussite actuelle que nous avons à Chelsea et je m'y implique complètement. Je parle anglais depuis que j'ai dix ans, je m'épanouis ici je suis totalement concentré sur la fin du championnat et le titre en Premier League ".

Une déclaration qui ne devrait néanmoins pas refroidir les ardeurs de Florentino Perez, spécialiste des transferts présumés impossibles.