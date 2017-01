Mercato : United confiant pour Griezmann, Lyon avance sur Depay

Par Redaction | Ecrit pour TF1 |

L’OM a enfin débuté son mercato hivernal et l’OL pourrait bien lui emboîter le pas. Erigé en priorité par Bruno Genesio, Memphis Depay se rapprocherait de Lyon. D’après l’Equipe, un accord contractuel aurait été trouvé avec le joueur qui est sous contrat avec United jusqu’en 2019. Les Red Devils ralentiraient l’avancée du dossier. Lyon aurait, en effet, essuyé un troisième refus de la part du club anglais. Les Mancuniens réclameraient plus de 17 millions d’euros.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Depay à l‘OL

L’accord trouvé avec le joueur constitue une avancée décisive dans le dossier mais si MU reste têtu, Lyon pourrait bien lâcher l’affaire et jeter son dévolu sur d’autres joueurs, comme Adnan Januzaj.

Manchester United lorgne Antoine Griezmann

Selon The independent Manchester United s’apprête à frapper énorme coup sur le marché des transferts. Après le transfert record de Paul Pogba, les Mancuniens croient de plus en plus à la possibilité de faire venir Antoine Griezmann l’été prochain. Les dirigeants des Red Devils seraient prêt à débourser plus de 100 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant Français, soit le montant de sa clause libératoire.





Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Griezmann rejoindre United

Difficile d’imaginer Griezmann quitter les Colchoneros et ce même s’il serait sans doute ravi de retrouver Pogba en club. Par ailleurs, le CIES a fixé la valeur marchande de l’attaquant français à près de 150 millions d’euros cette semaine ...

Les courtisans se pressent pour Payet

Dimitri Payet a ouvert une brèche en refusant de jouer avec West Ham, les clubs de Premier League s’y sont engouffré. L’Angleterre annonçait Everton mardi, le Daily Star évoque Arsenal et Manchester United mercredi. Une chose est sûre, l’OM fait face à une concurrence féroce qui dispose de plus d’arguments que lui sur le plan purement sportif.





Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Payet rester en Angleterre

Peu importe le standing d'Arsenal et Manchester United, Payet a fait le forcing pour l’OM et martèle qu’il souhaite rejoindre la France. Si Marseille débourse les 30 millions nécessaires, West Ham ne fera pas de vagues. On voit mal les Hammers renforcer une formation de Premier League.