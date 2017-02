Mercato : Verratti évoque le FC Barcelone, Manchester City sur Alli, Lukaku intéresse Milan

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Désireux de trouver un remplaçant à Aleix Vidal, blessé, le FC Barcelone étudie plusieurs pistes. De son côté, Manchester City serait prêt à griller la concurrence avec une offre phénoménale pour Dele Alli.

Verratti, un intérêt pour le Barcelone ?

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2021, Marco Verratti pourrait bien quitter la France cet été. Si son agent a régulièrement évoqué cette idée, c’est bien un intérêt du FC Barcelone qui pourrait faire toute la différence. Interrogé par AS, l’Italien a confié son admiration pour le club espagnol : « Même si je suis dans un projet fantastique et que je me sens à la maison, n’importe quel joueur jouerait pour le Barça. C’est toujours la meilleure équipe du monde. »





Baromètre Téléfoot : 80% de chances de voir Verratti au FC Barcelone, un jour

Marco Verratti ne restera sûrement pas toute sa carrière au PSG. Un jour, l’Italien embrassera son destin et rejoindra le FC Barcelone.





Un transfert record pour Dele Alli ?

A 20 ans, Dele Alli n’en finit plus d’attiser les convoitises. Courtisé par le PSGet le Real Madrid, l’Anglais s’apprête à vivre un été mouvementé. Manchester City, également intéressé par le milieu de terrain de Tottenham, aurait trouvé un stratagème pour griller la politesse à tous ses concurrents. Le Daily Express croit savoir que les Citizens seraient prêts à faire de Dele Alli le transfert le plus cher de l’histoire. Pep Guardiola et consorts pourraient ainsi offrir plus de 105 millions d’euros aux Spurs pour l’Anglais.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Dele Alli à Manchester City

Dele Alli ne manquera pas d’opportunités cet été. Si Manchester City propose une telle somme, Tottenham risque de craquer. Le montant avancé par le Daily Express nous laisse toutefois perplexe.

Caceres vers le FC Barcelone ?

Le FC Barcelone aurait pu vivre une soirée parfaite samedi avec sa victoire 6-0 face à Alavès. Mais Aleix Vidal s’est gravement blessé à la cheville et sa saison est d’ores et déjà terminée. Les Catalans réfléchiraient alors à recruter un joueur libre de tout contrat pour le remplacer. Selon Mundo Deportivo, c’est Martin Caceres qui tiendrait actuellement la corde, toujours sans club depuis son départ de la Juventus cet été. Depuis, l’Uruguayen a passé trois visites médicales, dont deux tout récemment à l’AC Milan et à Southampton, en vain. Les noms de Maicon et José Bosingwa sont également évoqués.

Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Caceres au FC Barcelone

Depuis son départ de la Juventus Turin, Caceres enchaine les visites médicales sans signer dans un club. N’y aurait-il pas un problème derrière tout ça ?

Lukaku vers l’AC Milan ?

Romelu Lukaku réussit encore une saison de haute voltige à Everton avec 16 buts en championnat. Ses prestations n’échappent pas aux cadors européens et Chelsea serait prêt à miser 94 millions d’euros pour le rapatrier. Selon le Daily Star, l’AC Milan serait également intéressé par le Belge.

Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Lukaku à Milan

L’AC Milan devrait avoir les moyens de recruter du beau monde cet été. Mais la concurrence dans le dossier Lukaku s’annonce trop rude pour une équipe qui ne disputera certainement pas la Ligue des Champions.