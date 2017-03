Mercato : Victor Lindelöf entre City et United

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Sur le marché des défenseurs centraux, un nom est associé à presque tous les grands clubs européens, celui du suédois Victor Lindelöf.





Un joueur très courtisé

Les défenseurs centraux de qualité sont une denrée rare dans le football européen actuel. C’est pourquoi, dès qu’un joueur est performant à ce poste, tous les recruteurs du continent se l’arrachent. C’est actuellement le cas du défenseur suédois de Benfica Lisbonne, Victor Lindelöf. Le massif suédois de 22 ans est effectivement le stoppeur à la mode.



Durant les derniers mois, les rumeurs l’ont ainsi successivement envoyé au Paris Saint-Germain, à la Juventus Turin, au Real Madrid ou au Milan AC… Pourtant, il semblerait bien que son avenir se situe plutôt de l’autre côté de la Manche.







Un duel de mastodonte pour obtenir sa signature

Selon le journal portugais O Jogo, deux clubs britanniques seraient effectivement à la lutte pour attirer l’international suédois (6 sélections). Et pas des moindres, puisqu’il s’agirait des deux clubs de Manchester, City et United, respectivement entraînés par Pep Guardiola et José Mourinho. Les deux mastodontes, qui connaissent de grandes difficultés à stabiliser leur arrière garde, en auraient même fait une priorité.







Alors que le plus titré des deux avait quasiment bouclé l’affaire en janvier, un revirement de dernière minute avait finalement empêché le deal de se conclure, repoussant les négociations jusqu’en juillet, un délai que City n’a pas manqué de mettre à profit pour entrer à son tour dans la danse. Une rivalité qui pourrait bien faire monter les enchères, à la grande satisfaction des dirigeants lisboètes…