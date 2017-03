Mercato : Wenger a pris sa décision, l’avenir d’Unai Emery, Dembélé restera à Dortmund

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On parle surtout de l'avenir de deux entraîneurs dans les dernières tractations du mercato.





Wenger a pris sa décision

Arsenal vient de perdre quatre de ses cinq derniers matches de Premier League et l’avenir d’Arsène Wenger s’assombrit de plus en plus à Londres. En conférence de presse, au sortir de la défaite face à West Bomwich, l’Alsacien a évoqué son cas personnel. Il a visiblement pris sa décision et la communiquera très bientôt, « Vous verrez bien. Aujourd'hui, je ne me soucie pas de ça. Nous traversons la pire période en vingt ans. Nous perdons match après match en ce moment et ça, c'est plus important que mon avenir. »



Le Baromètre Téléfoot : 50 % de chances de voir Arsène Wenger à Arsenal la saison prochaine

Arsène Wenger a traversé des moments difficiles dans sa carrière et on l’a plusieurs fois imaginé éjecté de son poste d’entraîneur. Voilà pourquoi on peut penser que c’est du 50-50 pour la saison prochaine, même s’il arrive bel et bien en fin de contrat.



L’avenir d’Unai Emery

Unai Emery sera-t-il toujours l’entraîneur du PSG en août prochain ? Rien n’est moins sûr. Si Nasser al-Khelaïfi a maintenu sa confiance en lui jusqu’au mois de juin, son avenir est étroitement lié aux trophées qu’il remportera d’ici juin. Encore en lice pour la Coupe de la Ligue, la Ligue 1 et la Coupe de France, le PSG peut s’assurer un triplé qui sauvera peut-être la tête du triple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville. Selon l’Équipe, les bruits de couloir au sein du club laisse à penser que d’autres échecs que celui face au FC Barcelone en Ligue des Champions seront fatals. Interrogé à ce sujet avant le choc face à Lyon, Unai Emery a botté en touche, « On travaille pour le présent et pour le futur avec le président. Je travaille pour le présent avec le match d’aujourd’hui, et les autres compétitions. Mais aussi pour le futur. Mais c’est plus le club qui travaille sur le futur que moi, c’est vrai. »



Le Baromètre Téléfoot : 50 % de chances de voir Unai Emery au PSG la saison prochaine

Il est encore trop tôt pour statuer sur l’avenir d’Unai Emery au PSG. Laurent Blanc, son prédécesseur, a été remercié pour une déroute en Ligue des Champions en quart de finale. Pour autant, il avait fait une razzia en France. L’Espagnol a été éliminé en huitième de finale de la C1 et aura du mal à conserver le titre de Champion de France. Si on suit la logique…





Dembele restera à Dortmund

« Ousmane a un contrat jusqu'en 2021. Il est tout à fait clair qu'il jouera chez nous la saison prochaine. De plus, à la place de qui jouerait-il à Barcelone ? De Messi ? De Neymar ? De Suarez ? » a récemment indiqué Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, à propos de la rumeur envoyant Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Voilà qui a le mérite d’être clair. Et ferme.



Le baromètre de Téléfoot : 0 % de chance de voir Dembélé ailleurs qu’au Borussia Dortmund à court terme

Encore jeune, Ousmane Dembélé a l’avenir devant lui. Un départ précipité du Borussia Dortmund pourrait lui être préjudiciable, alors autant qu’il reste pour s’affirmer. Les grosses écuries viendront d’elles-mêmes.