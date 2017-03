Mercato : Wenger va réfléchir à son avenir à Arsenal, United sur le dossier Verratti, City veut Isco

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Arsenal : Wenger va tenir compte de l'avis des supporters

Passé en conférence de presse, jeudi matin, Arsène Wenger a reconnu qu'il prendrait en considération l'avis des supporters d'Arsenal au moment de prendre une décision quant à son avenir au sein du club londonien.

Arrivé à Londres en 1996, le manager français est sous contrat avec le club londonien jusqu'au 30 juin prochain. Furieux des résultats cette saison et de la stagnation du club, les supporters ont réclamé le départ du manager alsacien ces dernières semaines.













United veut Verratti pour remplacer Carrick

Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United serait entré dans la course pour Marco Verratti. Désireux de trouver un remplaçant à Michael Carrick, qui devrait partir l'été prochain, le club anglais aurait jeté son dévolu sur l'international italien.

Selon Sky Sports, le PSG pourrait commencer à écouter des offres pour son joyau lors des prochaines semaines. La raclée prise par le club de la capitale (6-1), mercredi soir au Camp Nou, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, pourrait peut-être permettre au "Hibou" de trouver une porte de sortie après quatre saisons passées à Paris.













Manchester City suit Isco

Selon les informations de Sky Sports, la Premier League s'intéresse de très près au cas d'Isco. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2018, l'Espagnol aurait les faveurs de Manchester City qui souhaiterait s'attacher ses services.

En concurrence avec plusieurs clubs, dont le PSG et la Juventus Turin, City devrait débourses 35 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Andalou. Le Real Madrid a pour le moment gelé les négociations pour sa prolongation de contrat.





Oxlade-Chamberlain veut quitter Arsenal, Wenger souhaite qu'il reste

Selon les informations de Sky Sports et The Telegraph, Alex Oxlade-Chamberlain souhaite quitter Arsenal lors du mercato estival. En manque de temps de jeu, l'international anglais, en fin de contrat en juin 2018, souhaiterait se relancer en Premier League. Liverpool serait intéressé par ses services.

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Arsène Wenger s'est dit surpris. "J'ai une haute estime pour lui. Je lui ai déjà montré toute ma confiance lorsqu'il était blessé. Je souhaite personnellement qu'il reste au club, c'est un joueur très prometteur qui est parvenu à progresser."









Milinkovic-Savic plaît beaucoup en Europe

Vous ne le connaissez pas encore mais Sergej Milinković-Savić va animer le mercato estival. Révélation de la saison en Serie A, le milieu de terrain relayeur a plusieurs prétendants en vue de la saison prochaine.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Serbe de 22 ans est suivi par trois géants de Premier League : Manchester United, Arsenal et Liverpool et deux géants de la Serie A : l'Inter Milan et la Juventus Turin.