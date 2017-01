Mercato : Willems et Hernandez pistés par l’OM, le Bayern Munich sur Verratti, une offre refusée pour Falcao

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Comme bien souvent ces derniers jours, l’Olympique de Marseille est au cœur des rumeurs mercato. Sous l’impulsion de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, le club phocéen cherche à se renforcer. Si l’arrivée de Morgan Sanson est actée, d’autres transferts pourraient rapidement se décanter.

Jetro Willems et Théo Hernandez vers l’OM ?

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco 4-1 dimanche soir en clôture de la 20ème journée de Ligue 1 a une nouvelle fois mis en exergue les lacunes défensives de l’équipe entraînée par Rudi Garcia. C’est justement dans ce secteur de jeu que compteraient se renforcer les Phocéens cet hiver. Selon L’Equipe, les dirigeants olympiens pisteraient avec attention Jetro Willems et Théo Hernandez. A 19 ans, le frère de Lucas est actuellement prêté par l’Atlético Madrid au Deportivo Alavés. Il a disputé 15 rencontres de Liga cette saison, dont la grande majorité au poste de latéral gauche. De son côté, Jetro Willems évolue sur le côté gauche de la défense du PSV Eindhoven. A 22 ans, il est titulaire indiscutable à son poste mais pourrait être vendu cet hiver, étant donné que son contrat expire en 2018 avec l’équipe hollandaise.

Baromètre Téléfoot : 80% de chances de voir débarquer un latéral gauche à l’OM

Rudi Garcia l’a répété, la priorité de l’OM cet hiver est de recruter un latéral gauche. Les deux joueurs, très prometteurs, ne pourraient que faire du bien aux Phocéens.

Verratti vers le Bayern Munich ?

Les déclarations incessantes de son agent ont fini par mettre le feu aux poudres. A 24 ans, Verratti est à la croisée des chemins. Continuer au PSG la saison prochaine ou accepter un nouveau challenge ? Quoi qu’il en soit, les propositions ne manqueront pas pour l’Italien. Après l’intérêt de la Juventus, c’est le Bayern Munich qui se serait manifesté. Le Parisien explique que Carlo Ancelotti serait prêt à tout pour retrouver le joueur qu’il a connu au PSG. Il souhaite en faire une pierre angulaire de son entrejeu.

Baromètre Téléfoot : 15% de chances de voir Verratti au Bayern la saison prochaine

Si les dirigeants du PSG acceptent de se séparer de Marco Verratti la saison prochaine, ils ne le feront pas sans une énorme contrepartie financière à la clé. Habitué à miser sur de très jeunes joueurs, le Bayern Munich ne répondrait certainement pas aux prétentions parisiennes.

Falcao et l’appel de la Chine

Après avoir notamment recruté Oscar et Carlos Tévez cet hiver, en plus d’une offre pour Blaise Matuidi, la Chine ne compte pas s’arrêter. L’AS Monaco a repoussé une très grosse offre du Tianjin Quanjian pour Radamel Falcao. Vadim Vasilyev, le vice-président du Rocher, l’a expliqué dans un entretien accordé au Canal Football Club. Le club entraîné par Fabio Cannavaro aurait offert 50 millions d’euros pour le Colombien. Si la proposition a été refusée, quelques millions de plus pourraient faire changer d’avis l’état-major monégasque…

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Falcao en Chine

La Chine l’a montrée, quand elle veut un joueur, elle dispose des ressources pour l’attirer. En cas de très grosse offre, les dirigeants monégasques laisseront partir le Colombien.