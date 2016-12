Mexique : Nouveau titre pour André-Pierre Gignac

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Quand il est parti de l’Olympique de Marseille à la fin de la saison 2014/2015, certains ont souri. Qu’allait-il faire au Mexique ? André-Pierre Gignac peut leur répondre : « Gagner des titres ! » L’attaquant français a remporté avec son club des Tigres de Monterrey le Championnat d’ouverture du Mexique.

Cinq expulsions

Lors du match aller, l’ex-Marseillais avait quitté ses partenaires sur une civière, blessé au cou. Finalement, Gignac était titulaire au coup d’envoi du match retour de la finale contre Club América. Après le match nul de l’aller (1-1), les deux clubs n’ont pu se départager (0-0). La règle du but à l’extérieur ne s’appliquant pas, le match s’est prolongé. América a marqué en premier (105e grâce à Edson Alvarez) avant que Jesus Denas égalise à la dernière minute pour les Tigres. La décision s’est donc faite aux tirs au but. Gignac a marqué le sien et les Tigres l’ont emporté (3 tirs au but à 0) au terme d’une finale marquée par cinq expulsions (deux pour l’équipe de Gignac, trois pour ses adversaires).

Deuxième titre pour Gignac

Ce succès est le cinquième pour le club de Monterrey. André-Pierre Gignac décroche son deuxième titre de champion du Mexique. Il a inscrit 11 buts dans le championnat d’ouverture, soit le même total qu’en 2015-2016. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été adopté par les supporteurs de Monterrey. L'année aurait pu être parfaite pour Gignac s'il avait pu apporter le but victorieux en finale de l'Euro 2016. Un autre français joue pour les Tigres : l’ancien Caennais Andy Delort.