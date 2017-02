Monaco : Falcao, le "Tigre" a retrouvé ses crocs

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Après deux années de galère en Angleterre, Radamel Falcao revit à Monaco. Ses statistiques le prouvent : le Colombien a encore le but dans le sang. Et c'est toute l'ASM qui compte sur son attaquant pour conquérir la Ligue 1 et briller en Europe.

Il y a un an tout juste, Radamel Falcao était la risée de toute l'Angleterre. Et Chelsea avait le costume du pigeon berné. Après une première saison 2014-2015 catastrophique en prêt à Manchester United (29 matches, 4 buts), le Colombien a fait encore pire chez les Blues (12 matches, 1 but). Mais tout ça, c'était avant.

La résurrection d'un buteur



Radamel Falcao est revenu à Monaco durant l'été 2016. Terminé, le temps des prêts. Et avec Valère Germain a ses côtés et les talentueux Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho et autres Tiémoué Bakayoko derrière lui, le Colombien a retrouvé le plaisir de jouer au football. La Ligue 1 n'avait pu profiter de son talent que l'espace d'une saison tronquée par une grave blessure début 2014. Il était donc temps, pour cette saison 2016-2017, de rattraper le temps perdu. Et de faire taire les critiques.





A 30 ans, après deux saisons de galère outre-Manche, un genou meurtri et plusieurs pépins physiques, on craignait que le "Tigre" ait perdu son explosivité et ne soit même plus assez performant pour le championnat de France. Semaine après semaine, Falcao, arrivé à l'ASM en 2013 pour 60 millions d'euros, empile les buts. Bien sûr, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore du niveau de ses années phénoménales à l'Atlético de Madrid. On a connu Falcao plus impressionnant sur le terrain. Mais en France, qui cracherait sur un attaquant auteur de 14 buts en 17 apparitions en championnat ?



Au top



Avec une moyenne de 0,82 but/match en Ligue 1, Radamel Falcao peut atteindre la barre des 26 buts, voire plus, s'il ne faiblit pas. C'est du jamais-vu pour lui depuis l'époque Atlético/Porto. Mieux : selon une étude statistiques de L'Equipe avec Transfermarkt, le Monégasque tourne à un but toutes les 88 minutes (en ajoutant ses réalisations en Ligue des champions). C'est quasiment le même rythme qu'à l'époque où il jouait sa dernière saison à Porto.





Même en Ligue des champions, compétition à laquelle il n'avait plus goûté depuis 2010, Falcao brille. En cinq rencontres, il a trouvé le chemin des filets à quatre prises. Toutes compétitions confondues, Radamel Falcao en est donc à 19 buts, un total qui fait de lui le meilleur buteur du club du Rocher. Si Monaco domine la Ligue 1 et peut légitimement rivaliser avec Manchester City, son adversaire en huitièmes de finales de la Ligue des Champions, Falcao n'y est pas étranger. Le "Tigre" est bien de retour.