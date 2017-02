Moussa Dembélé en direction du Real Madrid ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 20 ans, Moussa Dembélé attire l’intérêt des plus grands clubs européens. L’attaquant français réalise une saison extraordinaire avec le Celtic et devrait être l’attraction du prochain Mercato.

Les chiffres de Moussa Dembélé parlent pour lui. L’attaquant du Celtic Glasgow a marqué 13 buts en 15 matches de championnat écossais, auxquels il faut ajouter son triplé en Coupe d’Ecosse, et ses 5 réalisations en Coupe de la Ligue. Le numéro 10 est une véritable machine à marquer, à tel point que les grands clubs européens souhaitent le recruter lors du prochain Mercato, dont le Real Madrid.







Le Real se montre très intéressé

Le Real de Zidane devrait voir quelques-uns de ses talents offensifs quitter la Casa Blanca en fin de saison selon toute vraisemblance. Par conséquent, on comprend mieux l’intérêt des Merengue pour l’attaquant français qui affole les compteurs depuis le début de l’année. Madrid s’est en effet positionné pour faire venir Dembélé comme le révèle le Daily Mirror.

Avec son sens du but et son réalisme, rien d’étonnant à ce que l’un des jeunes avant-centres les plus prolifiques d’Europe suscite l’intérêt du club vainqueur de la Ligue des champions l'an passé.









Le Bayern, Chelsea, le PSG, City et les autres...

Seul problème pour le Real, il n’est pas le seul sur les rangs à s’être positionné pour le jeune français. Depuis plusieurs semaines, le nombre de prétendants ne cesse de croître pour Moussa Dembélé. Ainsi, le Bayern Munich aurait formulé une offre de 35 millions d’Euros pour le joueur du Celtic, et les gros pensionnaires de Premier League ont tous coché le nom de l’avant-centre dans leur liste pour le Mercato !

Toujours selon le Daily Mirror, Manchester City, Arsenal, Liverpool, et Chelsea se sont renseignés au sujet de Dembélé ! Et il ne faut pas oublier le PSG, qui reste à l’affût pour un joueur formé au club ! Cet été, la bataille risque d’être rude pour tenter de recruter l’un des grands espoirs du football français et international….