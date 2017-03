Naples - Real et Barcelone - PSG décrypté : revivez le Facebook Live de Téléfoot (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

A quelques heures de Naples - Real Madrid, Arsenal - Bayern Munich et à la veille du huitième de finale retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain au Camp Nou, la rédaction de Téléfoot a analysé et décortiqué les trois principales affiches des huitièmes de finale retour de la C1 dans son Facebook Live spécial Ligue des champions.

Autour de Christophe Abel, Charlotte Namura et Frédéric Calenge ont répondu à vos questions et livré leurs analyses avant cette semaine européenne déterminante.





Au menu du Facebook Live de Téléfoot :





- Le déplacement du Real Madrid de Zinédine Zidane et Karim Benzema au San Paolo face au Napoli.

- La mission impossible d'Arsenal face au Bayern Munich à l'Emirates Stadium

- Le choc au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

- Quelle équipe pour le PSG au Camp Nou ?

- Vos pronostics pour FC Barcelone - PSG



Revoir le Facebook Live de Téléfoot spécial Ligue des champions

















Bonus Téléfoot - Revivez la quotidienne du lundi 6 mars