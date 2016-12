NBA : Antoine Griezmann ovationné à New York

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Grand fan de NBA et des Knicks, Antoine Griezmann a reçu les ovations du public du Madison Square Garden, à New York. Un vrai rêve de gosse.

Que fait Antoine Griezmann de ses vacances ? Eh bien il va regarder quelques matches de NBA mais impossible pour lui de passer incognito.





Grand fan des Knicks

Comme beaucoup de footballeurs (on pense notamment à André-Pierre Gignac, qui ne vit pas très loin en prime), Antoine Griezmann adore la NBA et, quand il a un peu de temps libre (c’est le cas en ce moment), il n’hésite pas à traverser l’Atlantique pour se rendre sur un parquet et assister à un match de basket américain. Il y a quelques jours, il est donc allé au Madison Square Garden, l’antre des Knicks de New York, où joue le meneur Derrick Rose, son idole. Son équipe de cœur affrontait le Magic d’Orlando et la star de l’Atlético Madrid a dû apprécier la victoire sur le score de 106 à 95.





Griezmann ovationné

Quand on s’appelle Antoine Griezmann, qu’on a vécu une année sportive pleine, ponctuée par deux finales et qu’on a terminé troisième au classement du dernier Ballon d’Or, il est difficile de passer inaperçu. Preuve de sa popularité, même en dehors de l’Europe, l’international français a été carrément annoncé par le speaker et s’est fendu de sa fameuse danse des pouces. Résultat ? Une standing ovation et le plein d’émotions pour Griezmann.



Mais moqué par Gobert

Antoine Griezmann n’a, bien sûr, pas manqué de poser avec plusieurs stars NBA, notamment Derrick Rose, MVP de la NBA en 2011, ou encore Nikola Vucevic. Pour l’occasion, il portait un maillot des New York Knicks - celui de Derrick Rose justement -, ce qui lui a valu une petite moquerie de Rudy Gobert, le pivot français du Jazz d’Utah. « C’est quoi ce maillot ??? » s’interroge son compatriote. Qu’importe, Antoine Griezmann a réalisé l’un de ses rêves. Comme quoi, on peut encore en avoir malgré son statut.