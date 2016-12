Pour Neymar, le Ballon d'Or n'est pas une obsession

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Depuis 2008, le Ballon d’Or est la propriété de deux joueurs. Un coup Ronaldo, quatre coups Messi, deux coups Ronaldo, un coup Messi, etc. La star du Real Madrid et celle du Barça survolent le football depuis plus de dix ans. Cependant, d’autres joueurs n’ont pas baissé les bras et rêve de décrocher le précieux Graal.



Pas la mort s'il ne le gagne pas

Coéquipier de Messi, Neymar, à qui l’on prête l’envie de détrôner les deux idoles, botte en touche. « Je ne joue pas au football pour gagner le Ballon d'or, je joue au football pour être heureux et parce que j'adore ça. Malheureusement, il n'y a qu'un seul vainqueur », signale le Brésilien sur le site officiel de la Liga. « Bien sûr, c'est un de mes objectifs, mais je ne vais pas mourir si je ne le gagne pas », ajoute celui qui a terminé troisième en 2015.

L'entente parfaite avec Messi et Suarez

Dans cette même interview, l’attaquant évoque ses coéquipiers de la MSN. Loin d’être concurrents, les trois joueurs s’entendent bien. « C'est étrange, car nous sommes brésilien, argentin et uruguayen, et donc rivaux dans nos pays respectifs. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé : nous avons une grande amitié, nous passons notre temps à plaisanter ensemble. Cela me rend très heureux qu'il y ait des gens comme cela dans le football », signale-t-il.

Cette entente fonctionne à merveille. Même si le Barça est légèrement distancé par le Real Madrid (trois points de retard, mais un match en moins pour les Madrilènes), la MSN a déjà marqué 28 buts en 16 journées de championnat.