Nicolas Anelka s'engage auprès d'un club néerlandais

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Depuis ses aventures indiennes, on avait quelque peu perdu de vue l’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain et des Bleus. On le retrouve du côté des Pays-Bas.







Un poste de consultant à Roda JC

Après son ancien coéquipier en Equipe de France Thierry Henry, aujourd’hui entraineur adjoint de l’Equipe de Belgique, c’est au tour de Nicolas Anelka de passer de l’autre côté du miroir. Après une première expérience d’entraîneur-joueur à Mumbai, il vient d’être intronisé comme consultant auprès du président du club néerlandais du Roda JC.







Chargé d’assister Aleksei Korotaev dans sa mission de sauvetage du club englué dans les tréfonds du classement de l’Eredivisie, il se concentrera notamment sur l’académie du club.







Une intégration réussie

Si l’annonce de sa signature n’est intervenue qu’aujourd’hui, l’homme aux 14 buts chez les Bleus a déjà commencé sa mission chez les jaunes et noirs et semble parfaitement cohabiter avec le directeur technique du club, Ton Caanen, qui ne tari pas d’éloge sur le nouvel arrivant :



« J'ai rencontré Nicolas à Dubaï et j'ai eu des conversations avec lui sur le football. Je me suis immédiatement dit que non seulement j'avais affaire à un ancien grand joueur de football, mais aussi à quelqu'un qui a une vision très intéressante sur le football en général. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une personne de son calibre dans notre organisation. »

Tourné vers le marché français, il aurait notamment permis la signature du jeune Lyes Houri, prêté par Bastia. Un premier succès qui en appelle d’autres.