Avant Noël, les joueurs de Manchester United et Manchester City ont rendu visite à des enfants malades

Quelques jours avant le Boxing Day, les stars de Manchester United et Manchester City sont allées redonner le sourire à des enfants malades.





Pas de repos pour la Premier League

Contrairement aux autres, les footballeurs anglais ne sont pas en vacances. La période du Boxing Day, souvent déterminante pour le titre, les empêche de se reposer. Mais ils ont quand même pris le temps d’aller rendre visite à des enfants malades. C’est le cas notamment pour les stars de Manchester United et de Manchester City qui ont visité, respectivement mercredi et vendredi derniers, plusieurs hôpitaux afin de redonner le sourire aux plus jeunes.





« Nous essayons juste de les faire sourire »

Les joueurs des deux clubs rivaux sont allés offrir des cadeaux aux enfants malades, tout en leur donnant un peu de baume au cœur. Comme le note justement Paul Pogba sur le site officiel de Manchester United, « Nous essayons juste de les faire sourire, de les rendre heureux et de faire quelque chose de bien pour eux. Nous avons la chance d’être en bonne santé donc, pour nous, pouvoir offrir à ces enfants un sourire est quelque chose de spécial » Marouane Fellaini, lui, note, « C’est toujours bien de voir les enfants et de leur donner des cadeaux. » Au final, c’est une belle action caritative effectuée juste avant Noël.





Le Boxing Day

Lundi, Manchester United accueillera Sunderland pour le compte de la 18e journée. Les Red Devils, actuellement sixièmes, sont sur une belle série de trois victoires consécutives. Au classement, ils sont à six points de Manchester City, qui se déplacera chez Hull City. Les Citizens enchaîneront avec un autre voyage, direction Anfield cette fois, pour le choc de la 19e journée face aux Reds de Liverpool (31 décembre).