Non, Cristiano Ronaldo ne fait pas 3 000 abdos par jour

Par Maxime CLAUDEL

Véritable bourreau de travail, Cristiano Ronaldo est connu pour sa sangle abdominale parfaite, qu’il n’hésite d’ailleurs jamais à exhiber quand il le peut. Il y avait même une légende à ce sujet et l’intéressé y a mis fin.





Pas 3 000 abdos par jour

Cristiano Ronaldo ne s’est pas construit un palmarès digne de ce nom à la seule force de son talent. Le Portugais a énormément travaillé et il s’est par exemple bâti un physique à nul autre pareil. Grâce à des séances de musculation et une diététique stricte, CR7 possède un corps bien taillé, aussi utile qu’agréable. Pendant longtemps, on a cru qu’il s’astreignait à faire 3 000 abdos par jour. Un nombre assez invraisemblable et qui, en réalité, n’est qu’un mythe.



« Je ne sais même pas si j’en fais 1 000 par semaine »

Dans les colonnes de Marca, Cristiano Ronaldo a préféré couper court à cette vieille rumeur, apparue lors de son passage en Angleterre, laissant penser qu’il faisait effectivement 3 000 par abdos chaque jour pour conserver sa ligne parfaite, « Ce n’est pas vrai, je ne fais pas 3 000 abdominaux par jour. Je m’entraîne trois ou quatre fois par semaine. Je ne sais même pas si j’en fais 1 000 par semaine. »

« Le plus important est de pousser au maximum »

Dans le cadre de l’ouverture d’une chaîne de salles de sport à Madrid, Cristiano Ronaldo a rappelé, « La salle est un bon endroit pour rencontrer des gens, j’y ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. Le plus important est de pousser au maximum et de toujours s’entraîner avec intelligence et enthousiasme. » Au passage, n’importe quel coach sportif vous dira qu’il n’y a pas besoin de faire 3 000 abdos par jour pour avoir une belle sangle abdominale. Fin de l’histoire.