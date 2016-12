Le nouveau top 10 des joueurs les mieux payés au monde

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les signatures successives d’Oscar et Carlos Tevez en Chine ont profondément modifié le classement des dix joueurs les mieux payés au monde.





La Chine trop riche pour les autres

Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouent très souvent la montre avec le Real Madrid et le FC Barcelone, respectivement, quand il s’agit de signer une prolongation assortie d’un nouveau gros salaire, certaines stars n’hésitent pas à partir en Chine pour toucher beaucoup d’argent. C’est simple : le marché chinois est devenu un nouvel eldorado et chaque arrivée bouleverse le top 10 des joueurs les mieux payés au monde. Récemment, Oscar, ex-Chelsea, et Carlos Tevez, ex-Boca Juniors, se sont envolés pour l’Asie avec des émoluments records à la clef. Surtout pour l’Argentin.





Podium 100 % Chinois

Avec son salaire de 38 millions d’euros par an, Carlos Tevez, qui déclarait en 2010, « Le football se résume à l’argent et ça me fatigue. Les joueurs ne veulent plus gagner de titres. Ils veulent juste de l’argent », a de quoi envisager l'avenir sereinement. Il lui permet de se placer tout en haut - et de très loin - dans le classement des footballeurs les mieux payés. Il devance Ezequiel Lavezzi et ses 26,5 millions d’euros. Oscar, qui est parti de Chelsea moyennant 70 millions d’euros, complète le podium 100 % Chinese Super League avec son salaire de 25 millions d’euros.





Ronaldo, seulement quatrième