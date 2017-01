Le nouveau Zlatan snobe le Real pour le Borussia Dortmund !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 17 ans seulement, Alexander Isak impressionne déjà. A tel point que les grosses écuries européennes cherchaient déjà à la recruter lors du Mercato hivernal. Encore annoncé du côté du Real il y a quelques jours, c’est finalement à Dortmund que le jeune prodige évoluera.



Une solution en cas de départ d’Aubameyang ?

Il est annoncé comme le futur Ibrahimovic. Alexander Isak évolue également en pointe, et comme l’ancien attaquant du PSG, il est très grand (1m90 pour le nouveau joueur du Borussia contre 1m95 pour Ibrahimovic) si bien qu’il est surnommé le Zlatan noir. Alors que le Real le suit depuis quelques mois c’est en Bundesliga, sous les couleurs du Borussia qu’il va évoluer. Les dirigeants de Dortmund préparent-ils le départ de Pierre-Emerick Aubameyang ?



Si ce dernier a déclaré depuis le Gabon où il dispute la CAN qu’il n’évoluerait jamais au Bayern Munich par respect pour ses supporters, il n’a cependant pas fermé la porte à un départ. Aubameyang étant surveillé par Manchester United et le Paris Saint-Germain, l’arrivée d’Isak pourrait permettre au club allemand d’être prêt en cas de départ du Gabonais cet été.











Dortmund, place aux jeunes

Les « jaune et noir » sont connus pour deux choses : permettre à leurs joueurs d’évoluer au Bayern Munich, et donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. Par exemple, à 19 ans, Moussa Dembelé s’épanouit bien à Dortmund et Isak pourrait suivre l’exemple du Français pour à son tour s’installer dans le groupe du Borussia.

Qui plus est, dans l’effectif, des joueurs comme Weigl (21 ans), Ginter (23 ans) ou Guerreiro (23 ans) jouent régulièrement, ce qui laisse penser qu’Alexander Isak pourrait avoir du temps de jeu dès cet hiver, même si Aubameyang va revenir de la CAN très vite. L’an prochain, le visage du Borussia Dortmund pourrait s’écrire avec de très jeunes pousses comme Dembélé et Isak. Avec probablement la réussite que l'on connaît au club allemand.





