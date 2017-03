Deux nouveaux records pour Cristiano Ronaldo

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Malgré une petite baisse de régime cette saison, Cristiano Ronaldo reste bien la superstar du Real Madrid. Encore décisif ce week-end, le quadruple Ballon d’Or continue de marquer l’histoire de son club et du football en général.





Ronaldo encore sauveur du Real

Alors que le Barça de son rival Messi s’était pris les pieds dans le tapis au Riazor contre le Deportivo La Corogne, Ronaldo n’a pas manqué l’occasion de remettre les merengues sur le trône de la Liga. Face au Betis Seville, les choses avaient pourtant mal débutées avec l’ouverture du score des andalous par l’intermédiaire d’Antonio Sanabria. Un coup du sort auquel le capitaine de le Seleçcao a remédié avant la pause, marquant son 19ème but en Liga cette saison d’un coup de tête imparable, l’une de ses armes préférées.







Deux nouveaux records à son tableau de chasse

Un but particulièrement important puisque, en plus de remettre le Real dans le match, il lui a offert deux nouveaux records. Avec cette 366ème réalisation entre Premier League et Liga, le portugais est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire des cinq grands championnats, égalant l’ancien joueur de Liverpool Jimmy Greaves. Mais ce n’est pas la seule légende que CR7 a rejoint durant ce match. En effet, avec ce 210ème but inscrit au Stade Santiago Bernabeu, il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de ce stade mythique, rattrapant Alfredo Di Stefano.





Des statistiques impressionnantes pour un joueur qui laissera décidément une trace indélébile auprès des socios madrilènes.