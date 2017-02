Nouveaux records pour le Real Madrid et Cristiano Ronaldo

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

En s’imposant à Villarreal lors de la 24e journée de Liga (2-3), le Real Madrid a fait mieux que conserver la tête de la Liga. Il a égalé un record vieux de plus de 70 ans en Espagne. Et Cristiano Ronaldo a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès personnel.

Le Real Madrid a eu très chaud dimanche 26 février à Villarreal. Le Sous-marin jaune menait 2-0 face aux Madrilènes à une demi-heure du coup de sifflet final. Les hommes de Zinedine Zidane étaient alors détrônés de leur première place par le FC Barcelone. Mais Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata ont frappé et le Real s’est imposé (2-3). Les Merengue conservent une longueur d’avance sur le Barça avec un match en retard.

Le Barça d’il y a 73 ans égalé

Cette victoire poussive permet aussi au Real Madrid d’égaler un vieux record désormais partagé avec… le FC Barcelone. Cela fait désormais 44 matches consécutifs que le Real marque au moins un but. Seul le Barça des saisons 1942-1943 et 1943-1944 a réussi pareille série. Auparavant, le Real n’avait pu faire mieux que 41 matches d’affilée avec au moins un but marqué (en 1952, 1989 et 2012), indique le site de l’UEFA.

La série actuelle de Karim Benzema & cie a débuté après la demi-finale aller de la dernière Ligue des champions et ce match nul sans but sur la pelouse de Manchester City le 26 avril 2016. S’il marque contre Las Palmas lors de la prochaine journée de Liga (mercredi 1er mars à Santiago-Bernabeu), le Real portera son record à 45 matches et sera seul en tête dans les annales.

Ronaldo souverain sur penalties

Cristiano Ronaldo, lui, s’est offert son propre record personnel au cours de la victoire à Villarreal. Face aux joueurs de Fran Escriba, le Portugais a égalisé sur penalty. Et c’est un événement : le voici désormais seul meilleur buteur de l’histoire de la Liga sur penalties. Sur 66 tentatives, le Ballon d’Or en titre en a transformé 57, soit une de plus que son prédécesseur mexicain Hugo Sanchez. Son rival Lionel Messi évolue en Liga depuis plus longtemps que lui (depuis 2004) mais il n’est pour l’heure que cinquième meilleur buteur dans cet exercice (43 penalties marqués).



Pour la petite histoire, c’est sur penalty que CR7 marqua son premier but sous les couleurs du Real Madrid. C’était le 29 août 2009, lors de son premier match avec les Merengue : il participa à la victoire de son club contre le Deportivo La Corogne (3-2) en marquant sur un penalty. Depuis, Cristiano Ronaldo en a inscrit 386 de plus pour le Real en 378 matches. Pour l’anecdote, ce 29 août 2009, Ronaldo avait encore dans le dos le numéro 9 car le numéro 7 était encore porté par Raul, l’attaquant espagnol qui ouvrit le score dans ce match. Le dernier buteur madrilène fut un certain… Lassana Diarra.