Officiel : Dimitri Payet revient à l’OM !

Par Maxime CLAUDEL

On s’attendait à ce que l’issue du feuilleton soit effective le dernier jour du mercato d’hiver, tel un symbole, mais Marseille et West Ham se sont finalement entendus sur le transfert de Dimitri Payet. Pour le Réunionnais, c’est donc un immense retour.



Le visage du nouveau projet

Dimitri Payet revient à Marseille une saison et demi après avoir quitté la Ligue 1 pour la Premier League. Auteur d’une première année très réussie à West Ham, l’international français est récemment parti au clash avec le club londonien, un clash accompagné d’une folle rumeur d’un retour à l’OM. Passé un imbroglio de plusieurs joueurs, la transaction a abouti sur une conclusion favorable pour l’OM, sachant que les Hammers s’étaient résignés à le céder, mais pas à le brader. Les Phocéens devraient officialiser son come-back ce dimanche suite à sa visite médicale pour une présentation lundi, à la veille du choc face à Lyon en Coupe de France.



Troisième recrue

Si l’OM a démarré le mercato hivernal d’une manière plutôt timide malgré des ambitions élevées pour se replacer dans le championnat, Dimitri Payet représente l’énorme grosse pioche du marché. Parce que l’indemnité payée est la plus élevée dans l’histoire du club (près de 30 millions d’euros, soit plus que les 22 millions de Lucho en 2009). Et parce que Dimitri Payet a laissé un immense souvenir dans l’esprit des supporters lors de son premier passage. Pilier des Bleus durant l’Euro, pendant la phase de groupes notamment, Payet est le joueur capable de faire passer un palier à l’effectif de Rudi Garcia et de faire vibrer le Vélodrome.





25 millions de livres sterling

En attendant de connaître les termes exacts du contrat (durée par exemple), West Ham a confirmé l’information sur son compte Twitter, précisant « qu’un accord à 25 millions de livres sterling a été trouvé pour le transfert de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille. » Rappelons que le Réunionnais avait rejoint les Hammers pour 15 millions d’euros durant l’été 2015. Il occupera le couloir gauche devant Patrice Evra, comme à l’Euro 2016.