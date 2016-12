Officiel - Mercato : Draxler arrive au PSG

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

C’est un peu Noël avant l’heure pour le PSG : Wolfsburg a officialisé le transfert de Julian Draxler, direction la capitale française. Le montant de la transaction est resté secret.





C’était attendu

L’officialisation de l’arrivée de Julian Draxler au PSG n’était plus qu’une question de jours. Elle est finalement tombée ce samedi 24 décembre, soit la veille de Noël. Les dirigeants du club français pistaient le jeune ailier allemand depuis plusieurs mois déjà et, ces dernières semaines, la rumeur d’un transfert gonflait de plus en plus. Le pote de Kevin Trapp n’a plus qu’un obstacle sur sa route : sa visite médicale.





4 ans et demi

Julian Draxler, 27 sélections avec l’Allemagne (3 buts), s’est engagé 4 ans et demi en faveur du PSG. Il quitte Wolfsburg pour continuer son ascension. « Bien sûr, je suis triste de voir Julian partir, parce qu’il est un footballeur exceptionnel. Il a tout donné dans les matches récents face à Francfort et Mönchengladbach en montrant encore ce que le club représentait pour lui. J’espère que cette expérience en France lui offrira un challenge nouveau. » note son ex-coach, Valérien Ismaël. Draxler aura joué treize rencontres de Bundesliga avec Wolfsburg cette saison, 153 en tout depuis ses débuts à Schalke.





« Un accord satisfaisant pour tout le monde »

Olaf Rebbe, directeur sportif de Wolfsburg, indique pour sa part, « Nous avons eu des discussions constructives et intenses avec le PSG, Julian Draxler et son agent ces derniers jours et nous sommes ravis d’avoir trouvé un accord satisfaisant pour tout le monde. » Julian Draxler débarque au PSG avec beaucoup de promesses et dans un contexte pas forcément favorable. À lui de se montrer à la hauteur pour confirmer toute l’étendue de son talent.