OGC Nice : C'est bien les croisés pour Cyprien !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après la perte de son meilleur buteur, Alassane Pléa, il y a quinze jours, l'OGC Nice, en plein lutte pour le titre en Ligue 1, va devoir se passer de son meilleur joueur depuis l'entame de saison, Wylan Cyprien. Le milieu de terrain s'est blessé au genou ce vendredi soir face au SM Caen (2-2).



Une mauvaise réception



Comme redouté, le milieu de terrain niçois Wylan Cyprien souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, comme l'ont révélé les examens passés ce samedi. Sa saison est terminée. C’était une soirée noire pour l’OGC Nice ce vendredi soir. Les Aiglons n’ont pu faire mieux qu’un match nul sur leur pelouse face à Caen (2-2) et ont donc perdu 2 points précieux dans la lutte pour le titre. Pire, Lucien Favre et les siens ont également perdu Wylan Cyprien. À la 52e minute de la partie, sur un ballon aérien, le Niçois retombait mal sur sa jambe droite, et son genou se tournait complètement. Incapable de bouger sa jambe, le joueur de 22 ans devait quitter la pelouse et ses partenaires sur une civière.

Rupture du ligament croisé antérieur



La mauvaise nouvelle est tombée ce samedi après-midi : « Wylan Cyprien est indisponible jusqu’à la fin de la saison. À l’issue d’examens réalisés ce samedi, le diagnostic définitif est tombé : "Wylan Cyprien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Le milieu de terrain de 22 ans sera indisponible jusqu’à la fin de saison", indiquent les Aiglons dans un communiqué. Une très mauvaise nouvelle pour le club niçois, quelques semaines après avoir perdu Alassane Pléa, son meilleur atout offensif cette saison avec 11 buts en 25 apparitions en Ligue 1, également touché au genou droit.

OGC Nice : L'interview "Si tu pouvais" de Younès Belhanda